„Heute machen wir uns maximal bedient auf die lange Heimfahrt. Wir sind enttäuscht und niedergeschlagen, aber spätestens ab Montag geht der Fokus auf die letzten drei Endspiele“; so TSG II-Coach Philipp Wolf.

Zuvor hatte seine Mannschaft bei der TSG Hofherrnweuler-Unterrombach eine 0:4-Niederlage kassiert, durch welche sich die Lage im Abstiegskampf für die Balinger weiter zuspitzt,

Lesen Sie auch

Bittere Gegentreffer

Nach ordentlicher Anfangsphase gingen die Hausherren in der 21. Minute durch Tim Seidler in Führung: „Das war ein individueller Fehler im eigenen Strafraum“, merkte Wolf an. Nur fünf Minuten später folgte mit dem Gegentreffer durch Nicola Zahner der nächste Nackenschlag. „Anschließend haben wir dann etwas den Faden verloren“, so Wolf.

Die Folge: Hofherrnweiler erzielte durch Dino Nuhanovic das 3:0 (32.). Kurz vor der Halbzeit gab es zudem noch einen personellen Nackenschlag. U19-Spieler Daniel Knobloch, der in der Innenverteidigung von Beginn an spielte, musste mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ausgewechselt werden. Gerade auf dieser Position herrscht eine echt Misere, schließlich fehlten auch Bastian Maier, Ahmed Anez, Luis Sinz, Jonas Kurz und Maximilian Herberth. „Wir hatten dann nominell keinen Innenverteidiger mehr auf dem Platz und haben das mit Finn König und Florian Barth gelöst. Insgesamt waren heute sehr viele Spieler auf ungewohnten Positionen“, merkte der Cheftrainer an.

Statistik zum Spiel

Die Partie war also bereits zur Pause mehr oder weniger gelaufen, das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel war ausgeglichen. „Wir hätten sicherlich noch ein, zwei Tore machen können, die Hausherren genau so“, bilanzierte Wolf. Der heimischen TSG gelang durch Luca Sigloch dann noch das 4:0 (79.). Dies war zugleich auch der Endstand. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Balingen II 4:0 (3:0). TSG Balingen II: Dogan; Sarikaya, Knobloch (45. Cuflom), Zieker, Bader (78. Leoniello), Inan (71. Thomaidis), Braun (55. Zirkel), König, Feher, Barth, Isik. Tore: 1:0 Tim Seidler (21.), 2:0 Nicola Zahner (26.), 3:0 Dino Nuhanovic (32.), 4:0 Luca Sigloch (74.). Schiedsrichter: Fabian Baiz mit Adrian Dobler und Julian Herrmann. Zuschauer: 100