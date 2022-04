1 Der HBW mühte sich in der Defensive vergeblich, die Schützen des Bergischen HC – hier Linkshänder David Schmidt – in den Griff zu bekommen. Foto: Eibner

Die Bäume wachsen für den HBW Balingen-Weilstetten nicht in den Himmel. Am Donnerstag verlor das Team von Trainer Jens Bürkle beim Bergischen HC klar.















Der HBW Balingen-Weilstetten hat den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga deutlich verpasst Beim Bergischen HC kassierte das Team von Trainer Jens Bürkle, das sich nach 6:2 Punkten aus den letzten vier Spielen Hoffnungen auf die nächsten Zähler gemacht hatte, nach einer mauen ersten Halbzeit eine deutliche 21:29 (7:15)-Niederlage.

Bürkle: "emotional nicht bereit"

"Das Spiel war schon früh durch. Wir waren heute überhaupt nicht bereit, das Spiel emotional anzunehmen, sondern haben es über uns ergehen lassen, anstatt dagegen zu halten", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Die drei Wochen Vorbereitung auf die Begegnung, die der BHC hatte, waren wohl doch wertvoller als der Spielrhythmus, in den sich die "Gallier" befinden. Denn die brachten in der Offensive vor rund 1700 Zuschauern in der Klingenhalle in Solingen zunächst so gar nichts auf die Kette. Entweder sie verdaddelten die Bälle gegen eine hellwache Abwehr der Bergischen Löwen oder scheiterten an Christopher Rudeck im Tor der Gastgeber. Gerade einmal ein mickriges Törchen – Kreisläufer Kristian Beciri setzte nach 8.24 Minuten beim 4:1 die Premiere – durften die Schwaben in den ersten 18 Minuten bejubeln.

Nur ein HBW-Tor in den ersten 18 Minuten

Weil ihr Keeper Mario Ruminsky, der auch ein paar Bälle abgriff, in dieser Zeit die Kugel neunmal aus dem eigenen Netz holen musste, stand’s 9:1 für die Gastgeber. Die hatten in Sachen Gegenstoßspiel – diesen Aspekt hätte HBW-Coach Jens Bürkle nur zu gerne für seine Mannen verbucht – deutlich die Nase vorn . Bürkle hatte bis dahin schon zwei Auszeiten verbraten. Immerhin kam sein Team nun besser auf Touren, beteiligte sich nun auch am Torewerfen und gestaltete die Partie ausgeglichen. Mittelmann Daniel Ingason ging voraus, weil Björn Zintel einen gebrauchten Tag erwischt hatte und Torjäger Vladan Lipovina völlig abgemeldet wurde und seinen Platz nach 14 Minuten für Uros Todorovivc räumte. Jona Schoch traf in der 25. Minute zum 6:12, die Schlussphase des ersten Abschnitts gehörte aber wieder den überlegenen Gastgebern, die sich bis zum Pausen-Signal wieder absetzten und mit einer 15:7-Führung in den zweiten Durchgang gingen.

Bergischer HC bleibt in Halbzeit zwei konsequent

In der zweiten Halbzeit spielte der Bergisch HC, der im früheren Balinger Simen Schönningesen (5) seinen erfolgreichsten Schützen hatte, konsequent weiter und gestattete dem HBW nicht, noch einmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die Gastgeber hielten die "Gallier" stets auf Distanz, ließen sie nie näher als auf acht Tore Differenz herankommen, und legten durch Linus Arnesson beim 25:15 (48.) auf zehn "Buden" vor.

HBW lässt die Youngster ran

Trainer Bürkle erkannte, dass die Mission, Punkte zu holen aussichtslos war, und brachte, nachdem er im Tor schon nach 30 Minuten von Ruminsky auf Simon Sejr gewechselt hatte, seine Youngster., Todorovic bekleidete nun dauerhaft die Position im rechten Rückraum, Elias Huber (Rückraum Mitte) und Till Wente (linker Rückraum) aus dem Drittliga-Tam durften ebenfalls ran und trugen sich in die Torschützenliste ein. Die Dominanz der Gastgeber vermochten sie natürlich nicht zu brechen, und so kassierte der HBW am Ende eine klare 21:29-Niederlage.

Nächstes Spiel zu Hause gegen Lemgo

Sein nächstes Spiel bestreitet der HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag, 8. Mai. Dann empfängt das Bürkle-Team den TBV Lemgo Lippe in der Balinger Sparkassen-Arena (Anpfiff: 16.05 Uhr).

Statistik

Bergischer HC: Rudeck, Mrkva; Darj (4), Schönningesen (5), Weck), Gunnarsson (2), Fraatz (2), Babak (2), Gutbrod, Schmitz (1), Arnesson (4/2), Bergner (1), Nikolaisen, Boomhouwer (4), Stutzke (1), Schmidt (3).

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky, Sejr (2. Hz.); Fügel, Lipovina, Huber (2), Thomann, Ingason (6), Nothdurft, Wiederstein (3), Todorovic, Beciri (1), Schoch (3), Zintel (1), Wente (2), Volz (1), Heinzelmann (2).