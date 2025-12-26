Ein Fest für alle: Volle Aula bei Weihnachten mit Herz in Calw

Über 200 Menschen feierten in Calw gemeinsam Heiligabend. Dank vieler Spenden war für die Gäste alles kostenlos. Und Diakon Bertram Bolz plädierte für mehr Mitmenschlichkeit.
Bereits zum 13. Mal fand am Heiligabend „Weihnachten mit Herz“ statt. Inklusive Helfern kamen etwa 220 Gäste in die Calwer Aula, erzählt Sebastian Kirsch von der Erlacher Höhe. Die organisiert den Abend gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Kirche. Und Kirsch war mit der diesjährigen Auflage zufrieden. „Es war ein richtig schöner Abend“, lautete sein Fazit. Es seien sogar so viele Menschen gekommen, dass er sich kurzzeitig nicht sicher war, ob alle einen Platz bekommen. Aber es habe dann doch gereicht, freute er sich.