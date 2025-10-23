„Ein Erfolgsprojekt“: Seit zehn Jahren gibt es die Wilde Weiden in Kappel-Grafenhausen

Im Kappel-Grafenhausener Naturschutzgebiet Taubergießen sind seit zehn Jahren zahlreiche Salers-Rinder und Pferde zuhause.
Mit einem kräftigen Sägeschnitt statt einem Banddurchschnitt eröffnete Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Philipp Klotz das Jubiläumsfest „Zehn Jahre Projekt Wilde Weiden“ an der Schollenhütte in Kappel. „Unsere Gemeinde feiert heute ein Erfolgsprojekt“, betonte er stolz, als er gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats, den Projektpartnern, Justizministerin Marion Gentges, Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner, der Regionalrätin der Region Grand Est, Marianne Horny-Gonier und zahlreichen Gästen das Fest offiziell eröffnete.