Ein ehemaliger Villinger: Neuer Torspielertrainer – Patrick Rominger kommt zum FC Holzhausen
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Patrick Rominger wechselt zum FCH. Foto: Eibner-Pressefoto

Der FC Holzhausen verstärkt nach dem Oberliga-Aufstieg sein Trainerteam mit Patrick Rominger, der als Torspielertrainer vom FC 08 Villingen in den Sulzer Teilort wechselt.

Der FC Holzhausen hat vor knapp einer Woche den Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Im entscheidenden Spiel setzte sich der FCH nach einem spektakulären Elfmeterschießen gegen den SC Lahr durch. Wer sich mit Oberliga auskennt ist Patrick Rominger. Der Oberligist gab mit einem Post auf Instagram bekannt, dass der ehemalige Villinger nun in den Sulzer Teilort kommt.

 

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„Mit Patrick Rominger als Torspielertrainer haben wir einen weiteren Neuen in unserem Team. Er kommt vom Oberligisten aus Villingen zu uns und komplettiert mit Dani Seemann und Sandro Bossert das Trainerteam. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, so der FCH auf Instagram.

 