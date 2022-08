Luka Klais aus Nagold nimmt an "The Voice of Germany" teil

1 Luka "Maksim" Klais bei seinem Auftritt bei The Voice, der am Freitag, 26. August auf Sat 1 ausgestrahlt wird. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Es war Zeit für den nächsten Schritt. Der in Nagold aufgewachsene Musiker Luka Klais nimmt an "The Voice of Germany" teil. Am Freitag, 26. August ist sein Auftritt bei Sat 1 zu sehen.















Nagold - Aufregende Wochen und Monate liegen hinter ihm. Dabei ist es ja nicht so, dass der 22-Jährige Nagolder bis dato eine ruhige Kugel geschoben hätte. Im Gegenteil. Luka Klais ist ein kreatives Multitalent. In seiner Heimat rund um Nagold weiß man das schon seit vielen Jahren. Er ist Musiker, Tänzer, ein toller Schauspieler, sportlich ist er auch noch – ach ja, und Model-Qualitäten muss man ihm auch zusprechen. Beste Voraussetzungen also für eine Karriere. Nur als was?