Ein echtes Dorforiginal: So prägte Anton Rapp die Oberwolfacher Fasnet

In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren prägten lebensfrohe Dorforiginale, legendäre Bälle und närrisches Brotbacken die Fasnet. Mitten im Treiben stand Pfarrer Anton Rapp.
Der lebensfrohe Dorfpfarrer Anton Rapp stand neben den Narrenvätern jener Zeit wie Willi Rauber, Paul Himmelsbach und Milchbarwirt Ewald Echle sowie dem Narrenratsgremium Mathias Schoch, Erich Schillinger, Anton Feger, Willi Suhm, Kilian Fritsch, Heinz Greulich, Albert Spinner und danach lange Jahre der heutige Ehrennarrenvater Anton Unger, so die Recherche mit Hilfe alter Fotos, in vorderster Reihe beim närrischen Geschehen. Von Anfang an war der sonntägliche Umzug mit nachfolgendem närrischen Treiben in den Dorfgasthäusern das zentrale Fasnetsereignis.