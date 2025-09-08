Ein Dorf in Feierlaune: Bestes Spätsommerwetter lacht dem Dorffest in Stetten

Nach durchwachsenen Tagen kam pünktlich die Sommer-Sonne zurück und bescherten dem zehnten Dorffest Super-Festwetter. Bürgermeister Heiko Lebherz macht ein Versprechen.
Es ist ja so einen Sache mit den Zahlen in Stetten. 1975 hat der Ort mit einem großen Fest seine Ersterwähnung im Jahr 1275 im „Liber Decimationis“ gefeiert. Aber – wie das Leben so spielt – man ist etwas später auf eine Urkunde aus dem Jahr 1085 aufmerksam geworden, in der steht, dass das Dorf „Stetin“ dem Kloster St. Jörgen (heute St. Georgen) im Schwarzwald zu jener Zeit geschenkt worden ist. Stetten ist also mit ziemlicher Sicherheit älter als 750 Jahre.