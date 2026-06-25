Ein Dorf im Rampenlicht: Warum Tennenbronn heraussticht

Der Schramberger Stadtteil wird in einem aktuellen Ranking als besonders attraktives Ziel für Aktivurlauber genannt.

Das Onlineportal „Reisereporter“ kürte die schönsten Urlaubsorte im Schwarzwald. Erneut unter den Top acht: Der Schramberger Stadtteil Tennenbronn.

Besonders Wanderer, Naturfreunde und Ruhesuchende finden laut den Urlaubsexperten hier ein Angebot, das weit über klassische Schwarzwald-Idylle hinausgehe. Tennenbronn präsentiere sich demnach als typisches Schwarzwalddorf – und doch als eines mit eigenem Charakter. Mehr als 40 Vereine prägen das gesellschaftliche Leben vor Ort und sorgten dafür, dass Brauchtum, Feste und Gemeinschaft sichtbar und aktiv gelebt werden. Ob traditionelle Waldfeste oder die regionale Fasnet: Das Dorfleben sei das ganze Jahr über spürbar, heißt es.

Ort mit Charakter

Auch landschaftlich habe Tennenbronn einiges zu bieten. Rund um den Ort erstreckten sich gut ausgebaute Wanderwege, darunter auch sogenannte „Genießerpfade“, die durch Wälder, über Wiesen und vorbei an Schwarzwaldhöfen führen. „Immer wieder öffnen sich dabei weite Ausblicke über die hügelige Landschaft, die den Charakter des Ortes prägen.“ Für Aktivurlauber biete Tennenbronn darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zum Radfahren und Nordic Walking. Die Strecken führen abseits großer Straßen durch ruhige Naturabschnitte und machen den Ort besonders für Erholungssuchende attraktiv.

Auch im Winter bleibe Tennenbronn ein Ziel für Outdoor-Fans. Dann verwandele sich die Landschaft in ein ruhiges Wintersportgebiet mit Rodelmöglichkeiten und gespurten Langlaufloipen zwischen drei und 19 Kilometern Länge.

Weitere Empfehlungen

In einer aktuellen touristischen Übersicht wird Tennenbronn damit als einer jener Orte hervorgehoben, die abseits großer Reisezentren liegen, aber genau dadurch ihren besonderen Reiz entfalten: Natur, Ruhe und ein starkes Gemeinschaftsleben.

In diesem Ranking werden neben Tennenbronn auch bekannte Ziele wie Baden-Baden, Freiburg, Baiersbronn, Titisee-Neustadt, Bad Wildbad, das Murgtal und Alpirsbach genannt.

Abseits

Das Reiseportal „Reisereporter“ gehört zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Solche Rankings sind keine wissenschaftlichen Statistiken, sondern journalistische Auswahlformate. Sie arbeiten ohne festes Punktesystem und setzen bewusst auf subjektive Einschätzungen und Aufmerksamkeit.

Dennoch haben sie Wirkung: Sie lenken den Blick auf Orte, die im Schatten bekannter Touristenziele liegen. Im Fall von Tennenbronn zeigt sich dabei einmal mehr, was viele in der Region längst wissen – der Schwarzwald ist vielseitig und seine besonderen Orte liegen abseits der Gemeinden mit den großen Namen.