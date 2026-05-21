Ein Dorf im Festmodus: Musikverein Riedöschingen stemmt Kraftakt mit Herzblut

Vier Tage Fest, Tausende Besucher und weit über ein Jahr Vorbereitung. Die Feier zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Riedöschingen war eine gewaltige Gemeinschaftsleistung.
Mit dem Handwerkervesper am Montagabend, 18. Mai, endete für den Musikverein Riedöschingen ein Jubiläumswochenende der Superlative. Vier Tage lang wurde das 125-jährige Bestehen gefeiert – mit mehreren tausend Besuchern, Musik, Festbetrieb und einem organisatorischen Kraftakt, der weit über die eigentlichen Festtage hinausging.