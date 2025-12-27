Ein Dorf feiert Theater: 100 Jahre Bühne und Begeisterung in Obereschach

Lachen, Applaus und viel Herzblut: Mit der Komödie „Der 31. November“ feiert Obereschach ein Jahrhundert Theatertradition – und lädt am Samstag und Sonntag ein.

Mit einer vollen Halle und dem tollen Theaterstück „Der 31. November“ feierten der Tennisclub und der Chor Colours of Pop das 100-jährige Bestehen von Theateraufführungen in Obereschach. Bevor es jedoch „Vorhang auf“ für das Theaterstück hieß, stimmte der Chor „Colours in Motion“ unter der Leitung von Friederike Haselberger die Besucher mit drei Liedern weihnachtlich ein.

Auch Ortsvorsteher Jürgen Goltz ließ es sich nicht nehmen, den beiden Vereinen, welche die Theatertradition vom Männergesangverein im „Frohsinn“ im Jahre 2000 übernommen hat, zum Jubiläumstheater zu gratulieren und verwies auf das große ehrenamtliche Engagement der betroffenen Vereine und die Wandlung von ehemals ernsten Theaterstücken über Kriminalstücken bis hin zu Komödien in der heutigen Zeit.

Ein Plan für den Frieden

Colours of Pop und der Tennisclub hatten es auch nicht versäumt, die ehemaligen Theaterspieler zur Jubiläumsaufführung einzuladen.

Um eine Komödie handelte auch das Jubiläumsstück, in welchem es um einen Familienzwist ging, der bereits seit fünf Jahren schwelte. Das Familienoberhaupt Adalbert Kröt, gespielt von Roland Welker, lebte im Streit mit Tatjana Schilling als Tochter Annemarie, weil er mit deren Heirat mit Alexander Kellner als Peter Pfeuffer nicht einverstanden war.

Nun beschloss Annemarie, dem jahrelangen Streit ein Ende zu bereiten und arbeitete dafür einen Schlachtplan für sich, für ihren Mann und für ihre Mutter Gunda, gespielt von Melina Dotter aus.

Eine schlüpft spät in ihre Rolle

Doch die Versöhnung schlug sowohl am ersten Tag wie auch am zweiten Tag infolge der Sturheit von Vater Adalbert, dem desaströsen Schlachtplan und ständigen Störungen durch Judith Glatz als Tante Erna, Thomas Glatz und Leon Tomse als Herbert und Gottlieb als Möbelpacker, Inge Beha und Tobias Heuft als Sektenmitglieder Gerbera und Laudatio, sowie der Regisseurin Vera Zimmermann als Versicherungsagentin Elvira Leisentritt fehl. Dabei musste Vera Zimmermann eine Woche vor dem ersten Auftritt die Rolle der Versicherungsagentin von einem erkrankten Theaterspieler übernehmen. So musste der Jahreskalender im November auf den 31. verlängert werden, um die Versöhnung über die Bühne zu bringen.

Großer Beifall war dann der Lohn für die engagierten Theaterspieler, welche das Theaterstück am Samstag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 28. Dezember, um 17 Uhr wiederholen werden.