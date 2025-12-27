Ein Dorf feiert Theater: 100 Jahre Bühne und Begeisterung in Obereschach

Lachen, Applaus und viel Herzblut: Mit der Komödie „Der 31. November“ feiert Obereschach ein Jahrhundert Theatertradition – und lädt am Samstag und Sonntag ein.
Mit einer vollen Halle und dem tollen Theaterstück „Der 31. November“ feierten der Tennisclub und der Chor Colours of Pop das 100-jährige Bestehen von Theateraufführungen in Obereschach. Bevor es jedoch „Vorhang auf“ für das Theaterstück hieß, stimmte der Chor „Colours in Motion“ unter der Leitung von Friederike Haselberger die Besucher mit drei Liedern weihnachtlich ein.