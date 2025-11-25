Ein Donaueschinger hilft: Schule bringt die Zukunft nach Tansania

Elimu-4-Africa in Donaueschingen lehrt 100 Schüler in Chala Elektroinstallation oder Agroforstwirtschaft – dank Spenden, Videounterricht und Firmen.
Gelb mit türkisen Dächern strahlt die Gewerbeschule St. Anselm Vocational Trainingscenter in der braun-roten Landschaft des Dorfes Chala in Tansania. Die Schule hat der Verein Elimu-4-Africa finanziert, den der Donaueschinger Roland Ketter mit Pfarrer Anselm Kasatila gegründet hat. Seit drei Jahren läuft der Schulbetrieb, 100 Schüler werden dort in Fachberufen ausgebildet.