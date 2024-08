Ein Derby gegen den FC 07 Albstadt zum Auftakt: Brisante Saisoneröffnung in Harthausen

Brisante Saisoneröffnung in Harthausen

1 An den letzten Auftritt in Harthausen erinnern sich die Spieler des FC 07 Albstadt sicher nur ungern. Denn sie verloren am Ende mit 1:2 gegen den TSV Harthausen/Scher. Foto: Kara

Zum Auftakt gleich ein Derby, heißt es, wenn der TSV Harthausen/Scher am späten Samstagnachmittag – Anpfiff ist um 17 Uhr – den FC 07 Albstadt empfängt. Für beide ist es das Debüt in der Landesliga III.









Die beiden Derby-Rivalen betreten ebenso wie ihre Lokalkollegen vom TSV Frommern und TSV Straßberg Neuland; denn im Zuge der WFV-Gebietsreform wurden auch die vier Landesligen neu eingeteilt; die Zollern-Klubs wechselten von der Staffel IV in die Staffel III und bekommen es so in der kommenden Spielzeit mit zahlreichen neuen Gegnern zu tun.