1 An der Wand hängen Bilder von Rudi Kugel aus früheren Zeiten. Foto: Rousek

Er war auf Bergen in der ganzen Welt unterwegs, wanderte durch den Dschungel und organisierte Touren. Nun ist der Holzbronner Rudi Kugel auf den Rollstuhl angewiesen. Multiple Sklerose. Doch auch mit dieser Krankheit ist das Leben lebenswert, betont er im Gespräch mit unserer Redaktion.















Calw-Holzbronn - An der Wand in der kleinen, gepflegten Wohnung in Holzbronn hängen viele Fotos und sogar Zeitungsartikel. Sie zeigen Rudi Kugel in jüngeren Jahren mit anderen Leuten zusammen. Die Bilder sind allesamt in der Natur aufgenommen worden – die meisten auf Bergen. Kugel hat neben vielen weiteren Bergen den Kilimandscharo (rund 5900 Meter) und einen der höchsten Vulkane der Welt, den Cotopaxi in Ecuador (knapp 6000 Meter) bestiegen. Er war in Nepals Gebirgen unterwegs und quasi Dauergast auf der Zugspitze.