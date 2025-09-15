Ein Blick in Gechinger Gärten: Besucher holen sich viele Ideen

Drei Monate sind vergangen, seit neun Gechinger Familien ihre Gartentüren für das breite Publikum öffneten – eine Bilanz.
Nun trafen sich die beiden der Organisatorinnen Martina Franke und Valerie Broghammer, um ein positives Resümee zu ziehen und um in die Zukunft zu blicken. „Im vergangenen Jahr war der Andrang riesengroß. Damals machten sich viele Hundert von Menschen zu Fuß oder mit dem Rad auf den innerörtlichen Rundweg, um die schönen Gechinger Gärten zu besichtigen, sich Anregungen zu holen, sich auszutauschen oder einfach nur, um zu genießen.