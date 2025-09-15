Ein Blick in Gechinger Gärten: Besucher holen sich viele Ideen

Nun trafen sich die beiden der Organisatorinnen Martina Franke und Valerie Broghammer, um ein positives Resümee zu ziehen und um in die Zukunft zu blicken. „Im vergangenen Jahr war der Andrang riesengroß. Damals machten sich viele Hundert von Menschen zu Fuß oder mit dem Rad auf den innerörtlichen Rundweg, um die schönen Gechinger Gärten zu besichtigen, sich Anregungen zu holen, sich auszutauschen oder einfach nur, um zu genießen.

Ganz so viele wie 2024 kamen in diesem Jahr nicht, doch waren es immer noch sehr, sehr viele. Einige erkundeten die Gärten gezielter und fachinteressierter,“ so Broghammer. Langweilig wurde es den Gartenbesitzern nicht. Von 10 Uhr bis 17 Uhr war in den Gärten ein stetiger Besucherandrang zu verzeichnen.

Staunen und Innehalten

Bei der Familie Broghammer konnte man am neuen Bachlauf, der in einen großen Teich mündet, staunen und innehalten. Zudem gab es Crêpes zum Naschen sowie eine Kinderbuchlesung. Die Familien Hierholzer und Weinrich zeigten, welche Schönheiten in einem Naturgarten zu entdecken sind und wie sich diese Art von Gärten auf die Insektenwelt auswirkt. Petra Sauter zeigte, wie sich ihr Garten innerhalb eines Jahres, nachdem er letztjährig neu gestaltet wurde, entwickelte. Heide Hanschke pries ihr Kleinod als „klein, aber oho“ an.

Teich und freilaufende Hühner

Eva Eichelbaum mit dem „kleinen gemütlichen Naturgarten mit Gemüseanbau zum Wohlfühlen“ war zum wiederholten mal dabei. Ebenso Martina Frankes Staudengarten sowie Barbara Gawrons Landschaftsgarten, der mit kleinem Teich Ruhe und Besinnung einlud. Freilaufende Hühner riefen in Michaela Wilhelms Wildblumenwiese besondere Freude hervor.

Auch freute sich das Organisatoren Duo, dass sich neue Gartenbesitzer für diesen besonderen Tag interessierten. Für das nächste Gechinger Event – erst 2027 – haben sich bereits fünf Familien angemeldet. Man macht weiteren Familien, die noch nie dabei waren, Mut, sich ebenfalls zu beteiligen. Dabei lässt man niemand mit der Organisation alleine. So gibt es im Vorfeld ein Treffen, um sich auszutauschen. Zudem findet im Nachgang eines solchen Tages ein Nachtreffen statt. Man ist zusammengewachsen, kennt sich und tauscht sich aus.

Nächstes Event erst 2027 – das ist der Grund

Dass im nächsten Jahr kein Gechinger „Tag der offenen Gartentür“ stattfindet, sondern erst 2027, hat seinen Grund. Mit Claudia Fetzer-Welz und Sabine Ekenja vom Obst- und Gartenbauverein Stammheim kam man überein, dass sich die beiden Orte nicht in die Quere kommen und sich die Besucher gegenseitig wegnehmen. Also heißt es im kommenden Jahr für die Freunde schöner Gärten: „Auf geht’s, nach Stammheim!“