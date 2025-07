Ein Blick in die Vergangenheit

1 eim Konzert zum 250-jährigen Bestehen überzeugten die Mitglieder mit eindrucksvollen Gesängen. Foto: Schillinger-Teschner Die Kippenheimer Kirchensänger sind seit einem viertel Jahrtausend ein wichtiger Teil des Vereinslebens und feierten das mit einem Konzert.







Link kopiert



„Cantate 1775 – 1975“ ist in goldenen Lettern in den Einband aus grünem Leinen geprägt. Die Festschrift zum 200-jährigen Bestehen des katholischen Kirchenchores St. Mauritius Kippenheim besticht durch schlichte Eleganz und dokumentiert auf 86 Seiten einen geschichtlichen Rückblick der „Musica Sacra“ in der Kirchengemeinde.