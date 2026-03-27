Ein Blick hinters Krabba-Nescht: Black-Wood Whisky aus Calw – wie ein Schwabe begehrte Sherryfässer jagte

Ein Professor bringt ihn auf die Idee – heute reift sein Whisky jahrelang im Fass: Walter Seeger aus Holzbronn erzählt zum Whisky-Tag, wie aus Neugier Leidenschaft wurde.
Wer bei Whisky sofort an Schottland, Irland oder Kanada denkt – denkt bereits zu weit. Denn auch in Calw – genauer gesagt im Teilort Holzbronn – brennt Walter Seeger, Inhaber des Krabba-Neschts und der Schwarzwaldbrennerei Seeger, seit über 30 Jahren seinen eigenen Whisky. Wie er dazu gekommen ist und was einen guten Whisky ausmacht, verrät er uns anlässlich des Internationalen Tags des Whiskys, am 27. März.