Albstadt - Es gibt kaum eine Einrichtung, die man nicht bei Google bewerten kann. Von einem Stern – sehr schlecht – bis zu fünf Sternen – hervorragend – ist alles möglich; eine kurze Erklärung hilft dem Betreiber wie auch den Lesern, die Kritik einzuordnen. Viele stellen Einrichtungen aus Frust über einzelne Situationen an den digitalen Pranger, einige wollen etwa ihrem Lieblingsrestaurant etwas Gutes tun und loben es über den grünen Klee. Wir schauten uns an, wie Google-Nutzer das Albstädter Rathaus bewertet haben.

Was ist die Gesamtnote für das Rathaus Albstadt?

Seine Note: 3,3 von fünf möglichen Sternen. Ein Restaurant mit dieser Bewertung kann wohl kaum auf neue Kundschaft über Google hoffen; an der Stadtverwaltung des Wohnorts kommt man unter Umständen nicht so leicht vorbei. Insgesamt 64 Menschen haben das Rathaus beziehungsweise die Stadtverwaltung Albstadt bewertet, die meisten von ihnen haben ihrer Sterne-Bewertung eine Erklärung hinzugefügt.

Wie viele Ein-Sterne-Bewertungen gibt es?

21 Personen haben die Verwaltung mit der schlechtmöglichsten Note – einem Stern – bewertet. Die älteste ist fünf Jahre alt, die jüngste liegt nur wenige Wochen zurück. Vor allem die Freundlichkeit von Mitarbeitern wird mitunter öfters bemängelt.

Wie lauten die schlechtesten Bewertungen?

So schreib Marcel M.: "Völlig schlechte Beratung und unfreundlich beim Einwohnermeldeamt sowie beim Ordnungsamt". Dafür erntet er Zustimmung. Drei Google-Nutzer "likten" diesen Beitrag.

Basil B. rät sogar dazu, die Stadt zu verlassen: "Saftladen. Bodenlose Öffnungszeiten und Unterbesetzung. Bleibt fern von dieser Stadt."

Michael K. schreibt: "Unfreundlich. Ewig lange Wartezeit. Nach Wochen bekommt man mal eine wässrige Aussage. Dienstleistungswüste Deutschland."

Agnes M. schreibt: "Leider sehr unfreundliche Mitarbeiterin am Telefon. Es wird einem nicht mal richtig zugehört, wenn man ein Anliegen vorbringt."

Michael S. : "Mir kommt es so vor, dass man dort nur Daten eingeben kann. Fachlich ist das eine Katastrophe."

Auch das Thema Parken stößt manchen mitunter sauer auf. Friederike M. schreibt: "Ordnungsamt, Personal im Innendienst sehr unfreundlich. Wenig Entgegenkommen, kennen sich selbst nicht aus bezüglich der vorhandenen Parkplätze in Albstadt. Da fahren wir doch gerne nach Balingen, Parken kostenlos möglich."

A.P. stört sich an den Öffnungszeiten: "Solche Arbeitszeiten hätte ich auch gern. Welcher normale Angestellte/Arbeiter kann denn zu den Öffnungszeiten ins Rathaus gehen?"

Wie sehen die Zwei-Sterne-Bewertungen aus?

Ein freundlicher Mitarbeiter konnte noch die schlechteste Bewertung verhindern. Hime T.: "Nette Mitarbeiter, aber wenn man Telefonnummern durchgesagt bekommt, ist ständig besetzt, und falls man mal durchkommt, hebt keiner ab. Echt unverschämt, dass man tagelang anrufen muss!"

Karin D. schreib vor einem Jahr: "Man darf nicht mal rein" – und scheint damit Bezug auf die Covid-Sicherheitsmaßnahmen zu nehmen. Viele Monate war das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen; bei Anliegen musste man vorab Termine vereinbaren.

Die goldene Mitte: drei Sterne

Andreas L. hat insgesamt bereits mehr als 500 Google-Bewertungen abgegeben, so auch für das Albstädter Rathaus: "Seit Corona sehr unpersönlich, distanziert. Professionell, ja. Aber ich fühle mich nicht mehr wohl. Sehr schade." Fünf weitere Google-Nutzer wählten ebenfalls die Mitte aus, erklärten ihre Wahl allerdings nicht.

Es wird besser: Vier Sterne

Karl W.: "Super schönes Gebäude, das zwar erst rund 100 Jahre alt ist und viel älter aussieht, aber dafür einen Riesenpluspunkt. Innen ist einiges etwas kompliziert. Musste hier, Gott sei dank, nur mit einer Freundin her, aber fand es zum Teil etwas chaotisch. Dennoch waren die Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit. Und letztlich hat dann alles geklappt."

Penda G. gab ihre Bewertung sogar auf Deutsch und Französisch ab: "Das Personal steht den Besuchern wirklich zur Verfügung und informiert sie gut", heißt es übersetzt. Fünf weitere Nutzer verteilten ebenfalls vier Sterne, aber ohne Kommentar. Die jüngste Vier-Sterne-Bewertung ist gerade einmal zwei Wochen alt.

Mit vollster Zufriedenheit: Fünf Sterne

Vor allem das Standesamt scheint seine Arbeit zur vollsten Zufriedenheit der "Kunden" zu verrichten.

Andreas K. schwärmt: "Am 29. Juli 2019 habe ich dort im Turbogang geheiratet, unsere Standesbeamtin Frau Hölle war sehr verständnisvoll und hat uns in kürzester Zeit getraut. Ach ja: Ich würde es wieder tun, nächstes mal mit mehr Zeit."

Nadja sieht das ähnlich: "Also das Standesamt im Rathaus Ebingen ist echt super. Besonders die Frau Leibfritz ist so super nett und hilfsbereit. Sie nimmt sich richtig Zeit für jegliche Anliegen. Weiter so!"

Gisela S. zeigt, dass die Meinungen in Sachen Freundlichkeit auseinander gehen – oder es solche und solche Mitarbeiter gibt: "Schon am Telefon freundlich und hilfsbereit, vor Ort alles zügig und unkompliziert."

Alex S. gab sein Lob auf Russisch wieder und Google übersetzte: "Wunderbares, sehr hilfsbereites Personal, das alles erklärt hat, einfach perfekt. Sie arbeiten gut und helfen Menschen, vielen Dank."

Insgesamt 28 Top-Bewertungen gibt es und damit etwas mehr als die schlechtesten Bewertungen.

Wie schneidet Albstadt im Vergleich ab?

Gute und schlechte Bewertungen halten sich in etwa die Waage – doch Top-Bewertungen überwiegen die schlechten leicht. Trotzdem es geht noch besser: Die Stadtverwaltung Balingen wird auf Google von den Nutzern mit 3,7 Sternen bewertet, die Meßstetter sogar mit vollen fünf Sternen. Diese haben aber mit sechs respektive fünf Nutzern weit weniger Menschen evaluiert.