Ein bewegtes Jahr: Turnverein Baiersbronn stemmt große Investitionen

Ein bewegtes Vereinsjahr liegt hinter dem TV Baiersbronn – das wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Dabei standen neben dem Sport vor allem die Investitionen in die Sanierung des „TV-Treff“ und in zahlreiche Sportgeräte im Mittelpunkt.

Vorsitzender Andreas Trück zeigte sich laut einer Mitteilung des Vereins erfreut, dass die trotz zahlreicher Spenden und Eigenleistungen entstandenen hohen Kosten für die Renovierung des Dachs und des Fußbodens des Vereinsraums bei der Murgtalhalle problemlos gestemmt werden konnten. Trücks Dank ging an alle Sponsoren und Gönner.

Der Turnverein, mit über 900 Mitgliedern nach wie vor einer der größeren Vereine im Sportkreis Freudenstadt, sei weiterhin vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Neben den klassischen Angeboten in den Abteilungen Turnen, Handball, Basketball, Volleyball und Leichtathletik sei man auch stets am Puls der Zeit. So beispielsweise beim neuen Programm „Kids on Trail“, einem Fahrtechnikprogramm für den Nachwuchs der Mountainbiker, oder im Nachwuchsbereich der TVB-Turner, die dank neu angeschaffter Großgeräte ein zeitgemäßes Training auf noch höherem Niveau anbieten könnten.

Neue Wege geht der Turnverein Baiersbronn auch beim umfangreichen Kurs- und Rehawesen: Die Verwaltung und Abwicklung erfolgt durch den Leiter der Geschäftsstelle, Manfred Koenig, mittlerweile rein digital.

Sanierung geht ins Geld

Die so generierten Einnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der Vereinsfinanzen. Dies wurde im Bericht der Schatzmeisterin Sabine Finkbeiner über die Kassenlage deutlich. Die notwendige Sanierung des TV-Treffs und die damit verbundenen Aufwendungen führten 2024 zu einem Jahresminus von knapp 30 000 Euro. Allerdings seien die Baumaßnahmen damit nun abgeschlossen und ein deutlich ruhigeres Finanzjahr 2025 zu erwarten.

Sieben Abteilungen

Vom regen Betrieb in den sieben Abteilungen berichteten die Spartenleiter. In sechs verschiedenen Gruppen, unter anderem mit derzeit 90 Jugendlichen, sind die Basketballer des TVB in der Spielgemeinschaft der BSG-Luchse aktiv, so Jürgen Weber.

Bei den Handballern zeichnen sich große Veränderungen durch eine Strukturreform des Verbands ab. Auch hier läuft der Jugendbereich laut Berichterstatter und stellvertretendem Vorsitzenden Markus Koenig hervorragend.

Neben der Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben stand für Oliver Peitsch von der Leichtathletikabteilung vor allem die Abnahme des Sportabzeichens im Mittelpunkt. Die Aktivenmannschaften der Volleyballer belegten vordere Plätze. Klaus Gaiser freute sich neben der Verpflichtung neuer Trainer – sowohl bei der ersten Herrenmannschaft als auch bei den Damen – auch über einen florierenden Jugendbereich.

Einen besonderen Dank für die Anschaffung einer Schnitzelgrube und eines Wettkampfbodens richtete Turnchefin Martina Spissinger an die Vereinsspitze. Beides verschaffe Sicherheit beim Training, da die Angstkomponente wegfalle. Fast 60 Freizeitturner und aktuell 35 Leistungsturner freuten sich über die Neuerungen in der Murgtalhalle.

Ganzjährig aktiv

Ganzjährig aktiv war auch die Radsportabteilung um Bernd Stockburger. Nach Grundlagentraining in der dunklen Jahreszeit ging es ab dem Frühjahr wieder ins Gelände. Aufgrund der vielen Teilnehmer wurden wieder mehrere Gruppen angeboten.

Fast 20 Teilnehmer sind im Schnitt bei den Trainingsabenden der Jedermannsabteilung. Bernd Seiler richtete seinen Dank an Übungsleiter Klaus Nowak und berichtete auch von zahlreichen Aktivitäten außerhalb der Sporthalle – wie Wanderungen und Ausflüge. Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung von Ehrungen.

Ehrungen

Ehrenmitgliedschaft

Hannelore Günther bekam die seltene Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft im Turnverein Baiersbronn und 20-jährige Amtstätigkeit.

70 Jahre Mitgliedschaft:

Ulrich Gawenat.

60 Jahre:

Martin Eberhardt und Peter Uhlig.

50 Jahre:

Hedwig Braun, Sonja Günther, Angelika Meier, Reinhold Meier, Margarete Merkel, Richard Pfau und Helmut Reinhardt.

40 Jahre:

Rita Bertes, Emil Gaiser, Ludwig Gaiser, Birgit Günter, Karin Jahn, Axel Klisch, Christel Klisch, Anja Kneißler, Christof Wanke, Helmut Winkler und Monika Witte.

30 Jahre aktive Mitgliedschaft:

Dirk Frietsch, Christin Gaiser, Inge Gaiser, Bernd Kalmbach und Cornelia Würth-Wittek.

30 Jahre:

Fritz Kalmbach, Frank Klumpp, Wolfgang Riedlinger, Rolf Schmieder und Michael Wein.

20 Jahre (aktiv):

Daniela Gaiser, Barbara Günter, Daniel Meyer, Tanja Straub und Richard Sysala.

15 Jahre (aktiv):

Monika Börner, Saskia Braun-Walter, Volker Buß, Jörg Gaiser, Julia Glaser, Dieter Göntgen, Bernhardt Jablonski, Jörg Möhrle, Annette Pojtinger und Karsten Tötemeyer.