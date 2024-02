Ein Besuch bei Heckler & Koch: Schwarzwälder Sturmgewehre

1 Die Schauwand am Standort Oberndorf zeigt eine Auswahl der Waffen, die dort produziert werden. Foto: Heckler & Koch

Die Kleinstadt Oberndorf am Neckar ist weltweit bekannt als Standort der Waffenschmiede Heckler & Koch. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs läuft das Geschäft so gut wie nie zuvor.









Inmitten der Idylle zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb thront auf einem Berg die Waffenschmiede, der die besten Armeen weltweit vertrauen. Ein Dienstagvormittag in der Werkshalle von Heckler & Koch in Oberndorf a. N.ckar. Dreh- und Fräsmaschinen surren, in denen Metallläufe für Schusswaffen geformt werden. Die Arbeiter tragen Schutzbrillen, damit das spritzende Öl nicht ihre Augen schädigt. Daneben werkeln in Glasboxen voll automatisierte Robotermaschinen mit ihren Greifarmen. Gleich gegenüber sitzen Männer und Frauen an Werkstischen und verpassen den Waffenteilen per Hand den letzten Schliff. Hunderte von Arbeitsschritten erfordert die Herstellung einer einzelnen Pistole. Und das Geschäft brummt.