1 Adolf Rolf Megnin mit seinem Traktor Foto: Peer Meinert

Adolf Rolf Megnin war 25 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat in Freudenstadt. Bei den Wahlen im Juni war er nicht mehr angetreten. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er zurück und berichtet, für was er das Mehr an Zeit jetzt nutzt.









Wer Adolf Rolf Megnin in seinem Haus in Kniebis besucht, erlebt allerlei Besonderheiten. Seinen Hund etwa, einen mächtigen braunen Ridgeback, redet er mit „Sie“ an. Zweite Besonderheit: Vor der Haustür steht ein Traktor.