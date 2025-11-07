Ein Berufsleben im Druck: Ein ganzes Berufsleben im Druck

Für die Hechinger Vereine ist er eine Institution: Wolfgang Stooß schließt zum Jahresende seinen Copyshop in der Schloßstraße. Für ihn enden damit 56 Berufsjahre.
Ein wenig erinnerte er in seiner stillen Arbeitsfreude an Meister Eder. Nur halt ohne Pumuckl. Aber der freundliche Ernst, mit dem er auch Kleinaufträge erledigt, die Hingabe an Papierarten, Druckqualität, die handwerkliche Genauigkeit, mit der er dicke Stapel von Einladungskarten in seiner Schneidemaschine konfektioniert. Diese Mann strahlt Ruhe aus bei seiner Arbeit.