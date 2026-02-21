Ein bekanntes Gesicht im Ort: Cäcilia Häfele aus Grafenhausen hat ihren 100. Geburtstag gefeiert

Cäcilia Häfele, geboren im Jahr 1926, wuchs in einfachen Verhältnissen auf und lernte früh, Verantwortung zu übernehmen – sowohl in der Landwirtschaft als auch in Vereinen.
Cäcilia Häfele, geborene Roth, wurde am 19. Februar 1926 als erstes Kind der Eheleute Karl und Anna Roth in Ottenhöfen geboren. In einer kinderreichen Familie wuchs sie mit weiteren sieben Geschwistern wohlbehütet auf einem Bauernhof im Simmersbach auf. Von ihren Geschwistern leben heute noch fünf, alle im Alter zwischen 89 und 99 Jahren.