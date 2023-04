In der Oberschopfheimer Leutkirche steht schon seit zwei Jahren der neue Altar – nun bekommt er seine erste Reliquie. Am 1. Mai wird der Altar geweiht und erhält ein Barthaar des 1941 in Auschwitz ermordeten Heiligen Maximilian Kolbe.

Der schlichte, zwei Jahre alte Altar in der Leutkirche hat ein Loch. Doch kaputt ist er nicht: Denn Steinmetzmeister Enrico Nuvolin hat absichtlich die kleine Öffnung auf der rückwärtigen Seite am Fuß des Altars gefräst, damit dort eine Reliquie platziert werden kann.

Am 1. Mai lädt die katholische Kirchengemeinde Friesenheim zum großen Pontifikalamt, eine heilige Messe, mit Altarweihe in die Leutkirche ein. Denn der schlichte, noch recht neue Altar aus Sandstein ist bisher noch nicht geweiht worden.

Pfarrer Steffen Jelic ist es ein großes Bedürfnis, das Fest des Pontifikalamts mit Altarweihe durch Weihbischof Christian Würtz mit der Versiegelung einer Reliquie zu feiern. Es handelt sich um ein nachgewiesenes Barthaar von Maximilian Kolbe, des 1941 in Auschwitz ermordeten und 1982 heiliggesprochenen polnischen Franziskanermönchs.

Der gefräste Platz im Altar reicht aus für ein Herkunftsdokument und ein kleines Kästchen, in dem sich das Haar befindet. Das Loch für die Reliquie ist gerade einmal etwas größer als eine Streichholzschachtel. Dahinter befindet sich eine Lochbohrung für ein zusammengerolltes Dokument. Beide werden mit einem Deckel – vergleichbar der Größe eines Untertellers – mit einer Stärke von zwei Zentimetern geschützt und verschlossen. Die Versiegelung erfolgt während des feierlichen Gottesdiensts mit dem Weihbischof.

Der Altar ist aus Lahrer Sandstein gefertigt

Auf den Tag genau ist es zwei Jahre her, dass der neue Sandsteinaltar in die Leutkirchkapelle geliefert worden ist. Er wurde aus Lahrer Buntsandstein von der Firma Göhrig und Steinmetzmeister Nuvolin in Lahr gefertigt. Die Oberfläche des 1,6 Tonnen-Kolosses greift in ihrer künstlerischen Darstellung die historischen Mauersprünge im Altarraum auf.

Nahezu zwei Jahre musste die Kirchengemeinde auf die Altarweihe warten. Im vergangenen Jahr waren die Zeiten noch etwas zu unsicher. Umso wichtiger ist Pfarrer Jelic die Weihe zur Eröffnung der Wallfahrtsgottesdienste von Mai bis September. Die Reliquie erhielt Jelic von einem Freund. Lange habe er nach einer Reliquie für den Altar gesucht, denn die Leutkirche in Oberschopfheim sei ein wichtiger Ort des Gebets und der Besinnung. Die Kosten für den Altar werden über Spenden gedeckt.

Jelic ist glücklich über die Reliquie. Zwar gehöre streng genommen ein Stück Knochen in den Altar, doch der Pfarrer erkennt im Heiligen Kolbe nicht nur einen Mann des Glaubens und der Nächstenliebe, sondern auch eine Persönlichkeit, die mit Zivilcourage gegen das Unrecht vorgegangen ist.

Die Altarweihe

Die katholische Kirchengemeinde feiert das Pontifikalamts am Montag, 1. Mai, ab 16 Uhr mit Altarweihe in der Leutkirche in Oberschopfheim. Die Bevölkerung ist eingeladen. Für Sitzplätze in und vor der Kirche sei gesorgt. Nach der Weihe wird zum Stehempfang eingeladen. Eine Toilette ist ebenfalls vorhanden.