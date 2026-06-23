Ein Bär für die Welt: Wie ein kleiner Teddy die Welt erobert

Dass ihr Bär in Gößlingen einmal Geschichte schreiben würde, hätte sich die Illustratorin und Designerin Silke Leffler nicht gedacht.

Hübsche Blütenelfen, bezaubernde Hexen und viele weitere fantastische Wesen sind in den zahlreichen Büchern von Silke Leffler zu entdecken und lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Aber die Illustratorin und Designerin, die mit ihrer Familie in Gößlingen lebt, steckt hinter weitaus mehr Kreationen, bei denen ihre so typische Handschrift, wie bei ihren Illustrationen, nicht gleich offenbart wird.

Für ein schwedisches Möbelhaus So hat sie vor 20 Jahren für ein schwedisches Möbelhaus etwa eine ganze Serie an Stofftieren entworfen. Eulen, Mäuse, einen Frosch mit Flügeln, Krokodile, einen Wolf, manch anderes und: den kleinen Bären Fabler Björn. Der kleine Teddy mit seinem blau-weiß geringelten Anzug und dem knallroten Herzen auf der Brust, eroberte unzählige Kinderherzen von Anfang an. Und das grenzüberschreitend und weltweit.

„Ich wurde im Jahr 2006 gebeten, einen ersten Entwurf für einen Bären anzufertigen. Damals war ich gerade mit meinem Sohn schwanger“, erinnert sich Silke Leffler und zeigt die Entwürfe, die sie aus ihrem Archiv hervorgeholt hat.

Längst erwachsen Mittlerweile ist der kleine Bär nicht nur volljährig und längst erwachsen, sondern begeistert noch immer große und kleine Menschen in aller Welt. „Ich bekomme immer wieder Post von Leuten, die den Bären haben und begeistert sind“, sagt sie und zeigt Bilder, die sie nahezu täglich erreichen. Besonders viele aus Asien. „Dass der Bär mal die Welt und die Herzen so vieler Menschen erobern würde, das hätte ich ja nie gedacht“, sagt sie – auch mit ein wenig Stolz.

Unicef-Botschafter Im ersten Jahr war Fabler Björn sogar Unicef-Botschafter. 99 Cent pro Bär, wurden damals an das Kinderhilfswerk Unicef für bessere Kinderbildung gespendet. „Und bereits nach diesem Jahr war der Bär eine Million Mal verkauft“, weiß sie. Wieviel Exemplare des kuscheligen kleinen Zeitgenossen zwischenzeitlich über die Ladentische gingen, das kann sie nicht sagen. Aber sie vermutet, dass es viele Millionen Bären sein müssen, die Jahr für Jahr Generationen von Kindern trösten, begleiten und zu echten Freunden werden.

Bei Jung und Alt Aber nicht nur bei Kindern ist der Bär beliebt; auf den Posts und Bildern, die Silke Leffler immer wieder erreichen, begleitet der Bär meist Erwachsene – auf Reisen, beim Musizieren oder im Auto. „Ich finde das ganz toll“, sagt sie. Sogar im Science-Fiction-Epos „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“, in dem Matt Damon ins All fliegt, ist der kleine Bär zu sehen. Er schreibt also wirklich Geschichte.

Die Freundin ist neu Und seit Neuestem hat Björn ganz offenbar auch eine Freundin: Die Bärendame trägt einen rosageringelten Anzug samt rotem Herzen auf der Brust. „Ich wusste gar nicht, dass es den Bären auch in Rosa gibt. Den hat mir eine Freundin aus Taiwan zukommen lassen“, sagt Silke Leffler begeistert. Und sie hat natürlich nachgeforscht, ob es die Bärendame auch in Deutschland geben wird. Doch vorerst wohl nicht. Lediglich in Ägypten, Portugal, China, Hongkong, Südkorea, auf den Philippinen, in Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman und Qatar ist die rosa Bärendame erhältlich. „Aber, wer hätte gedacht, dass der Bär nach 20 Jahren überhaupt noch erhältlich ist. Die anderen Tiere aus der Serie gibt es schon lange nicht mehr“, so Leffler.

Der Teddybär berührt ganz offenbar die Herzen in aller Welt. „Das macht mich wirklich glücklich“, sagt sie.