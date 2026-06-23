Ein Bär für die Welt: Wie ein kleiner Teddy die Welt erobert

Dass ihr Bär in Gößlingen einmal Geschichte schreiben würde, hätte sich die Illustratorin und Designerin Silke Leffler nicht gedacht.
Hübsche Blütenelfen, bezaubernde Hexen und viele weitere fantastische Wesen sind in den zahlreichen Büchern von Silke Leffler zu entdecken und lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Aber die Illustratorin und Designerin, die mit ihrer Familie in Gößlingen lebt, steckt hinter weitaus mehr Kreationen, bei denen ihre so typische Handschrift, wie bei ihren Illustrationen, nicht gleich offenbart wird.