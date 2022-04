Junghans gewinnt in der Kategorie Retailers Choice – Best Watch

1 Jury-Mitglied Siems Luckwaldt (von links), Junghans-Geschäftsführer Matthias Stotz und Moderatorin Viviane Geppert bei der Verleihung des Inhorgenta Award 2022 in München. Foto: Convensis

Puristisches Design vereint mit innovativer Technologie – mit diesem Konzept konnte die max bill Mega Solar von Junghans das Fachpublikum des Inhorgenta Award 2022 überzeugen und wurde zur "Retailers Choice – Best Watch" gekürt.















Schramberg - "Nachdem die Inhorgenta im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, haben wir uns nun umso mehr gefreut, unseren Partnern wieder persönlich zu begegnen. An den vier Messetagen haben wir zahlreiche positive Gespräche geführt", zieht Matthias Stotz, Geschäftsführer von Junghans, ein rundum zufriedenes Fazit.

Erfolgreicher Messeverlauf

"Der Inhorgenta Award in der Kategorie ›Retailers Choice: Best Watch‹ ist die Krönung eines erfolgreichen Messeverlaufes. Nachdem wir in der Vergangenheit bereits zweimal für das beste ›Watch Design‹ prämiert wurden, ist dies nun unser dritter Gewinn bei den Inhorgenta Awards. Das macht uns vor allem deshalb stolz, weil dies eine Auszeichnung durch den Fachhandel ist", erklärt Stotz. Der Erfolg der Max Bill Mega Solar, die bei der Inhorgenta 2020 vorgestellt worden war, zeige, dass sich das Modell sich auch in der Krise behauptet habe.

Dreifach ausgezeichnetes Design

Die Max Bill Mega Solar bezeichnet das Unternehmen als "nahtlose Verbindung von modernster Uhrentechnologie mit dem puristischen Produktdesign von Max Bill". Die klare Zifferblattgestaltung sei auf das Wesentliche reduziert und folge dem Originalentwurf des Bauhaus-Künstlers von 1961.

Für ihr besonders nachhaltiges Designkonzept wurde die Uhr bereits 2021 mit einem "Red Dot Award" und dem "Focus Gold" des Design Centers Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Info: Inhorgenta Award

Der Inhorgenta Award gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wurde bereits zum fünften Mal in insgesamt acht Kategorien vergeben. Die Verleihung markiert traditionell den Höhepunkt der größten Uhren- und Schmuck-messe Deutschlands, die in diesem Jahr vom 8. bis 11. April in München ihre Tore geöffnet hatte.