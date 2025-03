Ein Ass an der Klarinette: Hannah Parschau aus Blumberg mit der Traumnote 1,0

Politischer Aschermittwoch in Blumberg FDP schaltet in den Wahlkampfmodus

Die FDP im Schwarzwald-Baar-Kreis traf sich auch in diesem Jahr zu ihrem traditionellen politischen Aschermittwoch in Blumberg, inzwischen zum 42. Mal. Niko Reith übt Kritik an der Schulbaufinanzierung und Udo Reichmann ist seit 60 Jahren bei der FDP.