Ein Apotheker aus Hausach berichtet: Darum ist die Bürokratie ein „Hemmmittel für die Gesundheit“

Bremsklotz Bürokratie: Menschen in verschiedenen Berufen und Lebenssituationen erzählen, wo ihnen bürokratische Prozesse am meisten zu schaffen machen.
Wenn ein Kunde in die Apotheke zur Eiche in Hausach geht und sagt, er habe ein Medikament bestellt, hat Apotheker Michael Rapp erst einmal viele Fragezeichen im Kopf: „Das kann per Telefon, über die App, über den Arzt oder per E-Mail gewesen sein. Da gibt es inzwischen zahlreiche Möglichkeiten.“ Diese vielen unterschiedlichen Kanäle sind es auch, die für Rapp Fluch und Segen zugleich sind.