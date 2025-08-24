Ein Apotheker aus Hausach berichtet: Darum ist die Bürokratie ein „Hemmmittel für die Gesundheit“

Wenn ein Kunde in die Apotheke zur Eiche in Hausach geht und sagt, er habe ein Medikament bestellt, hat Apotheker Michael Rapp erst einmal viele Fragezeichen im Kopf: „Das kann per Telefon, über die App, über den Arzt oder per E-Mail gewesen sein. Da gibt es inzwischen zahlreiche Möglichkeiten.“ Diese vielen unterschiedlichen Kanäle sind es auch, die für Rapp Fluch und Segen zugleich sind.

Und wenn der Kunde dann auch noch ein E-Rezept hat, kann es noch komplizierter werden: Zunächst wird in den neuen, dafür angeschafften Kassen die Gesundheitskarte des Patienten eingelesen. Der Arzt muss das Rezept zuvor mit einem Code freigeschaltet haben. Wenn er gerade auf Hausbesuch ist oder die nächsten Patienten schon warten, kann das auch mal einige Stunden dauern.

„Manchmal stehen Patienten dann vor mir und ich kann das Rezept noch nicht sehen. Dann muss ich entweder beim Arzt anrufen oder der Kunde muss nochmal wiederkommen“, so Rapp. Selbst wenn das Rezept da ist, aber das verordnete Medikament nicht im Bestand und nicht lieferbar ist, beginnt der Aufwand.

Rabattverträge machen die Arbeit nicht einfacher

Grund dafür sind die sogenannten Rabattverträge. „Jede Krankenkasse hat mit bestimmten Herstellern von Arzneimitteln Rabattverträge abgeschlossen. Sie bekommen das Mittel dann günstiger, dafür ist der Hersteller sozusagen der Exklusivlieferant.“ Jede Krankenkasse entscheidet selbst, mit welchen Herstellern sie die Rabattverträge abschließt. Sie gelten für zwei Jahre, danach kann es sein, dass neue Verträge mit anderen Firmen abgeschlossen werden.

Will ein Patient Medikamente einer bestimmten Firma, die nicht im Rabattvertrag seiner Krankenkasse steht, muss er diese selbst zahlen und dann an die Kasse weiterleiten. „Einige Leute haben auch schon auf ein bestimmtes Mittel bestanden, weil sie die anderen nicht vertragen haben.“

„Die Arbeit in der Apotheke ist an sich schon viel Verwaltungsaufwand, aber die Krankenkassen haben uns noch einiges mehr aufgebürdet“, bemängelt Rapp. Seit 2007 sind die Apotheker wegen der Rabattverträge dazu verpflichtet, vorrangig Arzneien des Rabattvertrags abzugeben. Das gilt nur dann nicht, wenn es nicht lieferbar ist. Dann kann Rapp die Aut-idem-Regelung (lateinisch für „Das Gleiche“) anwenden. Ist aber nur noch ein teureres Mittel, eine größere Packung oder mehrere kleinere Packungen verfügbar, muss Rapp erst Rücksprache mit dem Landesapothekerverband halten. Danach muss er in einem Formular begründen, wieso er dieses Mittel herausgegeben hat. Erst dann werden die Kosten auch von der Krankenkasse übernommen. Das mache seine Arbeit nicht gerade einfacher, sagt Rapp.

Digitalisierung sei in der Apotheke oft kein Vorteil

Hinzu kommen noch Aufbewahrungsfristen und Dokumentationspflichten, selbst über verstorbene Kunden, allein drei Ordner mit unterschriebenen Datenschutzerklärungen und die Dokumentationen über weitere Serviceangebote der Hausacher Apotheke wie Inkontinenzbelieferungen und Pflegehilfsmittel, „damit wir wissen, was wir wem abgegeben haben“.

Ein großes Problem sei die Genehmigung zum Beispiel von Hilfsmitteln für die Pflege und beispielsweise Stützstrümpfen geworden: „Wir müssen das oft für die Patienten von der Krankenkasse genehmigen lassen, sonst bleiben wir auf den Kosten sitzen.“ Für eine Frau muss er zum Beispiel einen Einzelimport eines Arzneimittels aus dem Ausland beantragen. Mit jedem Rezept braucht die Kundin auch eine neue Genehmigung und muss die Notwendigkeit nachweisen – immer wieder ein bürokratischer Aufwand.

„Früher hat man für die Genehmigungen ein Blatt Papier ausgefüllt und hingefaxt.“ Inzwischen muss der Apotheker das Dokument im Computer ausfüllen und trotzdem ausdrucken, weil es eine echte Unterschrift sein muss. Der Papierverbrauch ist daher gleich geblieben, der Aufwand aber gestiegen: Der Kunde muss meist ein zweites Mal vorbeikommen, um das Blatt zu unterschreiben, weil das Ausfüllen am Computer zu lange dauert. Das unterschriebene Dokument wird dann wieder eingescannt und digital eingereicht. Diese unnötigen Schritte bringen Rapp zu der Meinung: „Digitalisierung ist für uns oft kein Vorteil, sondern eher für die, die sie einführen.“

Rückgabe von Opiaten sei digital einfacher

Es gibt aber auch Dinge, die digital nun besser laufen – zum Beispiel das Zurückgeben von Betäubungsmitteln wie Opiaten über eine „sauber aufgebaute Internetseite“. Alles in allem aber häufen sich die kleinen zusätzlichen Klicks im System, wenn Kunden ihre Rezepte abgeben, Hilfsmittel beantragen oder Inkontinenzmaterial brauchen. Zum Beispiel muss bei einer Änderung in der Kasse auch ein Rückzahlungsbeleg gedruckt werden, wenn überhaupt kein Geld geflossen ist.

Den größten unnötigen Aufwand findet der Hausacher Apotheker allerdings die Retaxen. Wenn zum Beispiel trotz Rabattvertrag ein nicht rabattiertes Medikament abgegeben wird, kann die Krankenkasse nachträglich die Vergütung der Apotheke kürzen oder komplett streichen. Dies wiederum müssen die Mitarbeiter der Apotheken überprüfen. „Damit ist ein Mitarbeiter eigentlich den ganzen Tag lang beschäftigt“, sagt Rapp.

In Baden-Württemberg gab es 2023 nach Auskunft des Landesapothekerverbands noch rund 2000 Apotheken. Diese haben sich durch Prüfung der Retaxen von 1,9 Millionen Euro rund 1,4 Millionen Euro zurückgeholt. Das heißt, nur rund 200 Euro pro Apotheke pro Jahr an Retaxen sind überhaupt gerechtfertigt. „Diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zu unserem Aufwand.“

Rapp arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Apotheke. Früher war ein Regal voll mit Ordnern, nun sind es beim Rundgang in der Hausacher Apotheke mindestens fünf Regale mit insgesamt mehr als 200 Aktenordnern. „Früher habe ich meine Arbeit gerne gemacht. So langsam bin ich froh, wenn ich in den Ruhestand komme.“ Nachwuchs ist laut Rapp aber rar gesät. Die Bürokratie mache den Job in der Apotheke unattraktiv. „Wenn man seiner eigentlichen Arbeit nachgehen könnte, wäre es schön und gut. So freue ich mich manchmal, wenn ich Notdienst habe, weil ich dann die ganzen liegengebliebenen Dinge aufholen kann.“

Rapp schätzt den direkten Kontakt mit den Kunden

Er leitet die Apotheke gemeinsam mit Regina Alber-Wiedmaier als OHG, dementsprechend hätten sie beide auch mehr Verwaltungsaufwand – rund die Hälfte seiner Arbeitszeit, schätzt Rapp. Die Prüfung der Rezepte nehme sehr viel Zeit in Anspruch, sodass sie für die wesentlichen Arbeiten mehr unter Druck seien.

Dazu gehört auch das Herstellen von Kapseln oder Salben nach einer bestimmten Rezeptur, für die Rapp inzwischen ein Herstellungsprotokoll, eine Plausibilitätsprüfung und eine Herstellungsanweisung anfertigen muss. „Vieles finde ich schon sinnvoll, aber es braucht eben auch viel Zeit.“ Um die Arbeit etwas zu erleichtern, gibt es seit rund vier Jahren ein Nahinfrarotspektrometer, das die Zusammensetzung der Substanzen in einer fertigen Rezeptur erkennt.

Damit und mit dem neuen Kassensystem hat die Apotheke zur Eiche rund 30 000 Euro zur Erleichterung bürokratischer Hürden investiert. Dabei sei das Geld, was die Apotheke pro Packung verdient, seit Jahren nicht gestiegen und auch die Onlineapotheken würden zunehmend zur Konkurrenz. „Wir leben von unseren vielen Stammkunden“, sagt Rapp, der abseits der ganzen Bürokratie genau das an seiner Arbeit schätzt: Mit seinen Kunden ins Gespräch zu kommen und sie zu beraten, damit sie für ihre Gesundheit die bestmögliche Versorgung bekommen.

Wenn Michael Rapp an der Regierung wäre...

Wenn Rapp an der Regierung wäre, würde er als Erstes „eine Alternative zu Rabattverträgen und dem Rahmenvertrag suchen. Es ist sehr mühsam wegen der schlechten Lieferverfügbarkeit der Medikamente, eine Alternative herauszusuchen. Niemand weiß so richtig, warum einige Medikamente so schwer lieferbar sind. Ich denke, das ist eine vielschichtige Geschichte, denn vieles wird in China und Indien hergestellt und dort sind die Lieferketten nicht so beständig. Das war zu Coronazeiten natürlich extrem. Nun hat eine Firma, die hauptsächlich in Europa produziert, viele Rabattverträge bekommen und das finde ich richtig gut, dass man dann unabhängiger wird. Ich bin auch ganz klar dafür, dass man lokaler produziert. Auch die Internetapotheken werden zunehmend zur Konkurrenz. Die ausländischen Internetapotheken können einen Rabatt geben, den wir nicht geben dürfen und uns nicht leisten können. Die haben irgendwo in der Pampa eine Halle zum Vertrieb stehen, wir aber machen Notdienst, stellen Kapseln her, beraten und müssen Miete und Mitarbeiter zahlen.“