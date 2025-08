Nach der Nominierung aus der Nachbargemeinde Herrenzimmern nahmen die Floriansjünger diese Herausforderung gerne an. Ziel dieser Aktion ist es, in ganz Deutschland Apfelbäume zu pflanzen – als Symbol für Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und Gemeinschaft.

Die Villingendorfer Wehr pflanzte ihren Apfelbaum im Schulgarten der Grund- und Realschule Villingendorf. „Wir wollten einen Ort wählen, an dem Kinder und Jugendliche das Wachsen des Baumes miterleben können – ein sichtbares Zeichen für Zukunft und Umweltbewusstsein“, erklärt Kommandant Robert Flaig.

Nach der Pflanzung nominierte die Feuerwehr Villingendorf gemäß den Spielregeln drei weitere Wehren: die in Niedereschach-Fischbach, in Gosheim und in Weil am Rhein. Diese haben nun eine Woche Zeit, selbst einen Apfelbaum zu pflanzen und dies in einem Video festzuhalten.

Eine Besonderheit der Challenge: Schaffen es nominierte Feuerwehren nicht, die Aufgabe fristgerecht zu erfüllen, erwartet sie eine kleine „Strafe“. Diese besteht meist darin, die nominierende Feuerwehr zu einer gemütlichen Hockete oder einem Grillabend einzuladen – ganz im Sinne der Kameradschaft. So sorgt die Aktion nicht nur für mehr Grün in den Gemeinden, sondern auch für gesellige Begegnungen.

Über Dienste hinaus

Mit der Teilnahme an der Apfelbaum-Challenge zeigt die Feuerwehr Villingendorf, dass ihr Engagement weit über den Dienst und über Einsätze hinausgeht. Neben Brand- und Hilfeleistungseinsätzen engagieren sich die Mitglieder für Natur, Umwelt und das Gemeindeleben – und setzen dabei ein Zeichen, das hoffentlich viele Jahre Früchte tragen wird. Unterstützung hatte die Feuerwehr von der Gärtnerei Müller und der Firma Holzbau Nester aus Villingendorf.

Das Video der Pflanzaktion in Villingendorf – inklusive der Nominierungen – ist hier zu sehen: www.instagram.com/reel/DM8pw6koW0r/?igsh=MW1wenN5bnh1NmhjeQ=