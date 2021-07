3 "Wie im Krieg", sagt Thomas Ristau – so sah Stolberg im Rheinland in der vergangenen Woche aus. Foto: Ristau

Thomas Ristau aus Onstmettingen ist seit vielen Jahren für die Hilfsorganisation "I.S.A.R." tätig – ihn kann so leicht nichts erschüttern. Doch seinen Vier-Tage-Einsatz in Erftstadt, Stolberg und Ahrweiler wird er nicht vergessen.

Albstadt-Onstmettingen - Die Handy-Benachrichtigung und der Anruf aus der "I.S.A.R."-Leitstelle in Duisburg trafen ungefähr zeitgleich, am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr. Ob er könne? Thomas Ristau konnte. Anders als etwa bei Einsätzen in Erdbebengebieten war diesmal nicht seine Expertise als Rettungsspezialist und Mitglied der Rettungshundestaffel Zollernalb gefragt – benötigt wurde der Bauexperte Ristau, der eine eigene Zimmerei betreibt und in der Lage ist, nach kurzer Inspektion zu sagen, ob sich ein Haus kurz vor dem Einsturz befindet oder nicht. Als Ristau nachts um drei ins Auto stieg und losfuhr, hatte er keinen Hund dabei.

Die Fahrt ins Rheinland dauert vier bis fünf Stunden; die Autobahn war frei, am Morgen war Ristau am Ziel – dass er sich ihm näherte, war schon viele Kilometer zuvor nicht zu übersehen gewesen. Die erste Station hieß Erftstadt – jener Ort im Rheinland, wo eine Kiesgrube Äcker, Wiesen und mehrere Häuser buchstäblich verschlungen hatte und in der Folge die Straßenzüge, die bis zu 200 Meter von der Abbruchkante entfernt lagen, evakuiert worden waren. Ristau war einer von zwölf Baufachberatern aus ganz Deutschland, die "I.S.A.R." – das Kürzel steht für "International Search and Rescue" – aktiviert und ins Katastrophengebiet geschickt hatte; seine Aufgaben bestand darin, von Haus zu Haus zu gehen und zu schauen, wo Fundamente unterspült waren, wo sich Risse durch Wände zogen, wo eine Rückkehr möglich erschien und wo sie ausgeschlossen war. Machte er auf seinem Bogen danach einen Haken, durften die Bewohner zurück; ein Kreuz bedeutete moderate Schäden, zwei Kreuze schwere Schäden und drei Kreuze, dass ein Fall für den Abrissbagger vorlag.

Wie viele Häuser hat er besichtigt hat, wieviele Kreuze gemacht? Er weiß es nicht, er hat sie nicht gezählt. Aber es waren viele: Ristau hat auf seinen Inspektionstouren durch Erftstadt rund sieben Kilometer zurückgelegt, und die Abstände zwischen den Häusern waren nicht groß. Wie er hineinkam? Manche Häuser waren offen, stellenweise fehlten die Fenster; wo weder das eine noch das andere der Fall war, half die Feuerwehr.

In manchen Fällen ging es nur mit Drohne

Erftstadt sah schlimm aus, Stolberg, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, schlimmer: Die Trümmerberge lagen auf den Straßen: "Wie im Krieg", sagt Thomas Ristau. Er erhielt eine Liste von bachnah gelegenen Häusern, die zu untersuchen waren – zuerst wurden sie von außen begutachtet, wenn ganze Wände fehlten, erübrigte sich die Expedition ins Hausinnere. In manchen Fällen war auch überhaupt kein Herankommen; dann kam die I.S.A.R.-Drohne zum Einsatz. Zwei Tage blieb Ristau in Stolberg und hätte sich schwerlich vorstellen können, dass das Ausmaß der Schäden sich noch überbieten lassen würde.

Aber so war es. Ahrweiler übertraf alles, was Ristau in den Tagen zuvor gesehen hatte. Bis zu acht Metern hoch war das Wasser gestiegen; in Häusern, die immerhin 200 Meter weit von der Ahr entfernt lagen, hatte es das erste Obergeschoss erreicht; der Schlamm stand, nachdem es abgeflossen war, einen Meter hoch. Unkontrolliert schwimmende Busse waren zu Rammböcken geworden und hatten Hauswände durchschlagen; auf den Straßen lagen meterhoch Schutt und Trümmer, und was sich darunter und darin befand, das mochte Ristau sich nicht ausmalen. Auch in Ahrweiler musste er Häuser durchkämmen; er hat darin Dinge gesehen, über die er nicht reden mag. Anders als in Erftstadt waren nicht einige Straßenzüge betroffen, sondern der ganze Ort. Das zu bewältigende Laufpensum erhöhte sich dadurch auf 15 Kilometer.

Thomas Ristau hat in 15 Jahren Rettungseinsatz viel erlebt, auch viel Schlimmes. War dieser Einsatz wie andere auch? "O nein. Es war in Deutschland – das ist ein ganz anderes Gefühl als wenn du irgendwo auf einem fremden Kontinent Hilfe leistest." Seit Donnerstag ist er wieder zu Hause – und hofft, dass ihm dieses neue Gefühl künftig erspart bleibt.