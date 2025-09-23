Ein Albstädter auf Weltreise: Wahlkampfmanager in 3700 Meter Höhe

Eigentlich warten die Albstädter ja auf Reiner Plaumanns fünften Krimi, aber jetzt ist ihm sein Sohn Thorben zuvorgekommen. Mit – man lese und staune – seinen Memoiren.
Eigentlich hat er ja gar nicht Unrecht: Warum soll man mit der Abfassung seiner Lebenserinnerungen erst anfangen, wenn einen bereits die Wortfindungsstörungen plagen, die Plaques sich im Hirn breitmachen und das Gedächtnis sich verabschiedet? Da macht man sich doch besser schon mit 29 an die Arbeit, wenn die Hardware im Oberstübchen noch intakt ist.