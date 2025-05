VERBANDSLIGATSG Balingen II – TSV Oberensingen 2:3 (1:1). „Wir können die Klasse nun nicht mehr aus eigener Klasse halten, das ist fix. Wir müssen auf die Ergebnisse am Samstag und Sonntag hoffen und haben dann noch zwei Endspiele“, bekannte Philipp Wolf nach dem Abpfiff.

Zuvor hatte seine Mannschaft dem Tabellendritten einen leidenschaftlichen Kampf geliefert, zwei Mal geführt und am Ende trotzdem verloren. Nach dominanter Anfangsphase der Gäste, in der Kapitän Simon Brandstetter an die Latte köpfte (9.), ging die TSG II in Führung. Nach einer Flanke von Christos Thomaidis, der als Rechtsverteidiger agierte, wurde Sebastian Ziekers Kopfball noch pariert, den Abstauber verwandelte er zum 1:1. In der Folge kam man immer besser ins Spiel, musste aber in der 40. Minute den Ausgleich durch Lukas Linder schlucken.

Starke Phase der Balinger

Rund um die Stundenmarke nahmen die Hausherren dann wieder richtig Fahrt auf und vor allem Noel Feher war in dieser Phase omnipräsent. Zwei große Möglichkeiten (59. und 60.) machte Keeper Nikola Jakovlejvic noch zu Nichte, dann wurde Feher erneut in die Tiefe geschickt und legte für Mirhan Inan ab, der zum 2:1 einschob (62.).

Im Anschluss musste aber Bastian Maier verletzungsbedingt und Florian Barth gelb-rot gefährdet vom Platz – und dies sollte die defensive Struktur schwächen. Der eingewechselte Patrick Werner schweißte einen Ball zum 2:2 in die Maschen (77.) und Brandstetter nutzte ein Missverständnis in der Balinger Defensive zur Entscheidung (80.). In der Schlussphase haderten die Balinger – zu Recht – noch mit zwei Entscheidungen der sonst ordentlich leitenden Schiedsrichterin Daniela Kottmann.

Ein Abstiegsplatz droht

„Bei den entscheidenden Szenen hatten wir sicher Pech. Wir haben es gegen den Tabellendritten ordentlich gemacht, aber stehen wieder ohne Punkte da“, so ein bedienter Wolf. Die TSG II könnte nun nach dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz stehen.