2 Seit drei Jahren arbeitet Michael Hiller (links) an einer Privatklinik für plastische Chirurgie, Zahn- und Kiefermedizin in Lörrach. Deren Direktor und Gründer ist der in Albstadt aufgewachsene Andreas Dorow (rechts). Foto: Dorow Clinic

Was macht eigentlich Michael Hiller? Der mittlerweile 44-jährige Mediziner aus Trillfingen, der als junger Assistenzarzt bereits 2007 mit einem Forschungspreis ausgezeichnet wurde, zählt mittlerweile zu den profiliertesten plastischen und ästhetischen Chirurgen in Deutschland. Seit drei Jahren arbeitet er in einer Privatklinik in Lörrach.















Link kopiert

Haigerloch-Trillfingen - Das Lifestyle-Magazin "Elle" hat von 750 in diesem Bereich praktizierenden Chirurgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 15 als herausragend bewertet und in seiner im Januar erschienenen Heftbeilage "Top Aesthetics" vorgestellt – Michael Hiller ist dabei.

Seit Juni 2018 ist Hiller an der Dorow Clinic in Lörrach angestellt und dort inzwischen Chefarzt. Deren Direktor ist übrigens der in Albstadt aufgewachsene Andreas Dorow. Neben Lörrach gibt es noch vier weitere Klinikstandorte in Waldshut, Jestetten, Gottmadingen und Freiburg. Spezialisiert ist die Dorow Clinic auf Plastische Chirurgie, Zahn- und Kiefermedizin.

Michael Hiller kümmert sich um das Gebiet plastische und ästhetische Chirurgie. Das beinhaltet ein breites Feld: Faceliftings ebenso wie Körperkonturierungen oder auch Brustoperationen.

Nicht nur "Elle" oder 2019 das Nachrichtenmagazin "Focus" sind auf die Dorow-Kliniken aufmerksam geworden, deren guter Ruf hat sich auch unter prominenten Zeitgenossen herumgesprochen.

Zur Kundschaft gehören natürlich auch "Promis"

Auch Michael Hiller hat natürlich mit bekannten Persönlichkeiten zu tun, die sich bei ihm "unters Messer" legen. Welche das sind, das ist natürlich Sache der Diskretion, eine Patientin der Dorow Clinic darf man aber sicher nennen: Daniela Katzenberger hat sich vergangenes in Lörrach einer Brust-Straffung unterzogen. Der Fernsehsender RTL 2 und viele große deutsche Medien haben darüber ausführlich berichtet.

Die ästhetische Chirurgie, in anderen Ländern längst Alltagsgeschäft – ist auch in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch und sie geht weit über landläufig wahrgenommene Dinge wie Brustvergrößerungen oder Fettabsaugungen hinaus. Denn es gibt auch in der ästhetischen Medizin ständig neue Erkenntnisse und neue Methoden. Diese werden auf Fachkongressen wie dem "Beauty through Science"-Kongress in Stockholm präsentiert, an diesem hat Michael Hiller auch schon teilgenommen und als Redner gesprochen.

Michael Hillers Vater Manfred ist auf jeden Fall sehr stolz auf die berufliche Karriere seines Sohnes, die eigentlich ein bisschen anders begonnen hatte, als mit dem, was er heute machte.

Schon 2007 einen Forschungspreis erhalten

Nach dem Abitur am Hechinger Gymnasium und dem Studium der Human-Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg (1997 bis 2004), promovierte Michael Hiller im Jahr 2005 mit einer Doktorarbeit über "remissionsspektrofotometrische Untersuchungen am Schweineherzen". Danach ging es für ihn an die Universitätsklinik in Marburg, wo Hiller als Assistenzarzt tätig war.

In diese Zeit fällt eine Forschungsarbeit über den richtigen Zeitpunkt, wann ein noch nicht geborenes Kind im Mutterleib operiert werden kann, wenn bei diesem Kind eine Zwerchfellhernie entdeckt wurde. Vereinfacht ausgedrückt geht es bei einer Hernie um ein Loch oder Bruch im Zwerchfell, durch das Organe wuchern können, die dann wiederum auf die Lunge drücken.

Die mittelrheinische Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie befand den Beitrag damals für so wertvoll, dass sie Hiller und zwei Kollegen einen mit 5000 Euro dotierten Preis verlieh.

Doch das, was ihn als Mediziner am meisten reizte, sollte erst noch folgen: 2007 wechselte Michael Hiller zunächst für drei Jahre wieder zurück nach Freiburg an die früheren Regionalverband kirchlicher Krankenhäuser (heute Artemed-Kliniken) und wurde Assistenzarzt für Viszeral (Bauchraum)- und Gefäßchirurgie.

In Hannover als plastischer Chirurg vielen Unfallopfern geholfen

2010 ging der Trillfinger dann an die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). In der Abteilung Plastische Hand- und Wiederherstellungschirurgie operierte er nicht nur erfolgreich viele Menschen, die bei Unfällen schwerste Verletzungen erlitten hatten sondern stieg zum geschäftsführenden Oberarzt auf und legte 2014 auch die Facharztprüfung ab.

Danach zog es Michael Hiller aus privaten Gründen wieder in den Süden zurück und zwar bis in die Schweiz. Vor seinem Wechsel an die Dorow Clinic arbeitete er von 2016 bis 2018 am Universitätsspital in Zürich in der Plastische-Hand- und Wiederherstellungschirurgie.

Seine langjährige Routine und Erfahrung als Operateur und plastischer Chirurg kommt ihm natürlich an seiner jetzigen Wirkungsstätte absolut zu Gute.