Die Abiturientinnen und Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums haben nach Wochen der Vorbereitung auch die abschließenden mündlichen Abiturprüfungen absolviert. Das schriftliche Abitur fand bereits im April statt.

Insgesamt 92 Schülerinnen und Schüler erhielten im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe endlich ihr ersehntes Abiturzeugnis. Der Jahrgang 2024 konnte mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,3 ein sehr achtbares Ergebnis vorweisen, heißt es in der Mitteilung der Schule. 27 Schülerinnen und Schüler erreichten sogar einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma.

Im Rahmen der feierlichen Übergabe der Zeugnisse und Preise beglückwünschte auch Bürgermeister Hagen Breitling die Abiturientinnen und Abiturienten des OHGs und übergab den Preis der Stadt Nagold an Schüler Jannis Dennochweiler. Auch Schulleiter Ulrich Hamann überreichte viele Preise, und zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen.

Celine Bieda ist Jahrgangsbeste

Er traut ihnen deshalb viel zu: „Ihr seid in der Lage – ihr seid so fit, dass ihr VUCA und BANI die Stirn bieten könnt; dass ihr den Wandel in dieser Welt mitbestimmen und mitlenken könnt. Und ihr haben den ethischen und moralischen Kompass mitbekommen, dass ihr sogar alles in die richtige Richtung bewegen könnt.“ Mit „VUCA“ bezeichnet man die Herausforderungen in der von schnellem und unvorhersehbarem Wandel beeinflussten Welt. „BANI“ versteht die Welt als brüchig, ängstlich, nicht linear und sogar unbegreiflich.

Für die Studienstiftung des Deutschen Volkes schlug Hamann Schülerin Celine Bieda vor, die den höchsten möglichen Durchschnitt von 1,0 erreichte.

Schüler beweisen ihr Wissen

Traditionell hatten die Schülerinnen und Schüler bereits am Tag zuvor das OHG kurzzeitig, im Rahmen des „Abistreichs“, in eine vollkommen nach ihren Vorstellungen organisierte Schule verwandelt. In Anlehnung an das von „den Schlümpfen“ inspirierte Abimotto „PABI Schlumpf – durchgehend blau und trotzdem schlau“ zeigten die Beteiligten in abwechslungsreichen Spielen den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie aus acht Jahren Gymnasium sehr wohl kluge Strategien und viel Wissen abgespeichert haben.

Sehr kurzweilig gestalten Jannis Dennochweiler und Celine Bieda die Rede der Abiturientinnen und Abiturienten Foto: Manuela Blass

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete dann der gelungene Abiball in der Stadthalle. Mit Eltern, Geschwistern, Verwandten und dem Lehrerkollegium feierten die Abiturientinnen und Abiturienten gemeinsam den Erfolg an einem unvergesslichen Abend.

Die Abiturienten

Das Otto-Hahn-Gymnasium gratuliert folgenden Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Abitur:

Aus Ebhausen: Zara Ademi, Jonathan Baumann, Lenja Klumpp, Aaron Marquardt, Erika Mozgovoj, Lasse Schulz

Aus Eutingen im Gäu: Carlota Hagenlocher del Castillo, Ariadne Pfeiffer

Aus Gäufelden: Leonie Kraeft

Aus Haiterbach: Denise Adigüzel, Lotta Fuchs, Luca Gutekunst, Julia Katz, Pauline Mayer, Marie Miller, Alina Rausch, Elina Renz, Nico Schanze, Eva-Maria Schübel, Paula Wolf, Pedro Wolf

Aus Jettingen: Alexander Bertsch, Paul Eiding, Emily Hartmann, Nick Hense, Emily Maenz, Marius Reimann, Julia Schäberle, Kimi Stefen, Stella Wörner

Aus Mötzingen: Saskia Angster, Julia Gauß, Paul Greiner, Hadi Oulabi

Aus Nagold: Ismail Aribas, Dilara Atli, Celine Bieda, Romeo Capasso, Jannis Dennochweiler, Maria Dizinger, Jakob Dorn, Manuel Ehnes, Tobias Fleischer, Mona Funk, Nico Gaiser, Ivana Gavric, Alexandra German, Luise Gneiting, Emilio Gutekunst, Luis Hänisch, Alexander Hoss, Daniel Huss, Richard Katz, Eva Kawerau, Samira Kempf, Viktoria Konschuh, Maja Kretkowski, Maria Kuppel, Luka Lasovic, Nele Lutz, Helena Meissner, Clara Mez, Carolin Möhlmann, Azra Murat, Anna Oreskovic, Natalia Papadopoulou, Samira Quendt, Jakob Sautter, Henrik Schik, Linus Schulze, Luca Siegelin, Simon Straub, Chris Jan Temereanca, Nikolina Uzelac, Alexander Vazarcev, Manuel Virag, Friedrich Vom Bovert, Rocco Vrcan, Sascha Weber, Maxime Ziegler

Aus Pfalzgrafenweiler: Maik Rieger

Aus Rohrdorf: Henry Hoffmann, Lukas Pantle, Tuba Sida Senyigit, Finn Waidelich

Aus Wildberg: Johannes Bastians, Luca Raphael Breitling, Ben Dreher, Helen Grund, Keter Hunkenschröder, Raphael Mast, Niklas Reusch