Ein Abend zum Wegträumen: So war das Muttertagskonzert der Stadtkapelle Oberndorf

Die Stadtkapelle Oberndorf und ihr musikalischer Nachwuchs begeisterten in der Klosterkirche mit einer musikalischen Weltreise.
Zu einer musikalischen Reise entlang der Küsten Amerikas, voller Legenden, großer Gefühle, beeindruckender Landschaften und mitreißender Klangwelten luden Dirigent Wolfgang Borho und seine Musiker am Samstagabend beim traditionellen Muttertagskonzert in der Klosterkirche ihre Gäste ein. Der Vorsitzende Michael Westinger begrüßte die Besucher, darunter auch die Erste Beigeordnete Dilek Akdinez, forderte sie auf den Alltag vor der Tür zu lassen und versprach einen besonderen Abend zum Zuhören, Genießen und zum Wegträumen.