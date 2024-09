Eilers-Kindergarten Rosenfeld: Leiterin arbeitet seit 40 Jahren als Erzieherin

1 Thomas Miller würdigte Jutta Weckenmann. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Jutta Weckenmann feiert in Rosenfeld ihr Dienstjubiläum. Seit 2014 leitet die erfahrene Erzieherin den Eilers-Kindergarten.









Jutta Weckenmann ist seit 40 Jahren Kindergärtnerin in Rosenfeld. Anlässlich dieses Dienstjubiläums würdigte Bürgermeister Thomas Miller die Mitarbeiterin. 1982 fing sie im damaligen evangelischen Kindergarten an. Dieser wurde am 1. September 2001 zur städtischen Kita Regenbogen. Dort arbeitete Weckenmann bis zum 30. November 2014 als Gruppenleiterin, danach wurde sie Leiterin der Eilers-Kita. Miller dankte ihr für ihre langjährige Tätigkeit. Man wisse, das sei nicht immer einfach gewesen: Die Kindergarten-Arbeit habe sich in diesen 40 Jahren deutlich verändert, viele Aufgaben seien dazugekommen. Die Jubilarin selbst sagte: „Ich habe einen Arbeitsplatz inmitten vieler fröhlicher Kinder“, und gab den Dank an ihre Kolleginnen weiter: „Ohne mein Team wäre ich gar nichts.“