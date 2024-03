1 Die Firma Sachtleben kümmert sich um die Hangsicherung in Talhausen. Foto: Cools

Weil herabstürzende Teile der Krainerwand in Talhausen ein Haus beschädigt haben, war Eile geboten.









Bereits im November 2023 hatte der Epfendorfer Gemeinderat die Übernetzung der schadhaften Krainerwand in Talhausen beschlossen (Kosten: 224 000 Euro), die Planung an das Ingenieurbüro Menzel Ingenieure GmbH& Co. KG übergeben und die erforderlichen Mittel in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen.