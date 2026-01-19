Eigenverantwortung statt Bürokratie: Warum Stüble-Betreiber in VS dieses Jahr keine Genehmigung brauchen

Die Fasnet steht vor der Tür, die Stüble-Betreiber in VS sind voll in die Vorbereitung eingestiegen. Eine Gesetzesänderung sorgt für Erleichterung – aber auch mehr Eigenverantwortung.
Die Brandkatastrophe in Crans Montana hat die Themen Brandschutz und Fluchtwege wieder stärker ins Bewusstsein von Behörden, Gastronomen und auch Gästen gerückt. Eine landesweite Gesetzesänderung sorgt nun aber dafür, dass beispielsweise Fasnetstüble mit deutlich weniger bürokratischem Aufwand umgesetzt werden können. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang an die Eigenverantwortung – und benennt die wichtigen Änderungen und Hinweise für Betreiber.