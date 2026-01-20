Eigentümer stellt Pläne vor: Ein Tiny House-Quartier am Schopfheimer Golfplatz?

Dem Besitzer schwebt für das Schopfheimer Golfplatz- ein Tiny House–Quartier vor – und längerfristig womöglich sogar ein Wohngebiet. Die Stadt reagiert verhalten.
Schlösschen, historische Hofgemäuer, gepflegtes Grün von Wald und Wiese: (Nicht nur) in den Augen des Golfplatzbesitzers ist Ehner-Fahrnau ein „wunderschönes Areal mit viel Potenzial“ – das allerdings, unter anderem durch die Beschränkung auf „Golf“ als aktuell einzig erlaubte Nutzung – deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibe. Um „das Areal zu beleben und gleichzeitig einen Mehrwert für ganz Schopfheim zu schaffen“, wendet sich der Eigentümer nun mit Prüfanträgen an Stadtverwaltung und Gemeinderat – und liefert Visionen unterschiedlicher Tragweite gleich mit.