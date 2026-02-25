Eigentümer gesucht: Polizei erwischt Mann in Offenburg beim Stehlen von E-Bike und E-Scooter

1 Den polizeibekannten Mann erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Foto: Soeder/dpa Polizeibeamten stellten den mutmaßlichen Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihn erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.







Link kopiert



Ein 47-jähriger polizeibekannter Mann steht im Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike und einen E-Scooter entwendet zu haben. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg fiel gegen 3 Uhr ein Mann in der Frank-Volk-Straße auf, welcher ein Fahrrad und einen E-Scooter mit sich schob. Als der 47-Jährige die Polizei bemerkte, versteckte er sich zunächst hinter einem geparkten Pkw.