Eigentümer gesucht: Polizei erwischt Mann in Offenburg beim Stehlen von E-Bike und E-Scooter
1
Den polizeibekannten Mann erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Foto: Soeder/dpa

Polizeibeamten stellten den mutmaßlichen Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihn erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

Ein 47-jähriger polizeibekannter Mann steht im Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike und einen E-Scooter entwendet zu haben. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg fiel gegen 3 Uhr ein Mann in der Frank-Volk-Straße auf, welcher ein Fahrrad und einen E-Scooter mit sich schob. Als der 47-Jährige die Polizei bemerkte, versteckte er sich zunächst hinter einem geparkten Pkw.

 

Laut Mitteilung der Polizei stellte man bei einer anschließenden Personenkontrolle entsprechende Aufbruchwerkzeuge fest. Zu der Herkunft der beiden Elektrozweiräder konnte der mutmaßliche Dieb keine Angaben machen. Da der 47-jährige Mann versucht hatte, während der Kontrolle zu flüchten, wurde er mit Handschließen zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-graues Pedelec der Marke Carver, Modell E430. Der entwendete E-Scooter ist von der Marke Xiaomi, Verkehrskennzeichen 382 JBY. Die jeweiligen Eigentümer sollen sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefon 0781/ 21 22 00 in Verbindung setzen.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 