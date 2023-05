Am Dienstag ist ein Einbrecher in Schwenningen auf frischer Tat ertappt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte gegen 4 Uhr am Morgen in zwei Wohnungen eines eines Mehrfamilienhauses in der Witthohstraße eingebrochen. Nachdem er in der ersten Wohnung Schmuck erbeutet hatte, wurde er in der zweiten Wohnung von den Eigentümern erwischt. Der Täter versprühte Pfefferspray und floh. Dabei verlor er einen Teil seiner Beute.

Der Täter machte sich vermutlich zu Fuß über die Hegaustraße in Richtung Einmündung Mägdebergstraße aus dem Staub. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief erfolglos.

Die Polizei ermittelt. Hinweise an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8500-0.