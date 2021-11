Zum zweiten Mal kracht Auto in das Gebäude in Balingen

2 Das Verkehrsschild ist umgeknickt, das Haus schwer beschädigt: Ein Auto ist am Samstagabend in das Gebäude Dammstraße 9 in Balingen gekracht. Foto: Maier

Siegfried Reiter kann es kaum fassen. Ein mutmaßlicher Raser ist am Samstagabend in sein Gebäude an der Dammstraße in der Balinger City gekracht. Schon wieder, muss man sagen: Vor fast genau einem Jahr war dasselbe schon einmal passiert.















Balingen - Die Spuren des Unfalls sind noch deutlich zu sehen: Die Außenwand des Gebäudes Dammstraße 9 ist eingedrückt an der Stelle, an der am späten Samstagabend ein 29-Jähriger mit seinem BMW dagegen gekracht ist. Auch das vor dem Haus befindliche Verkehrsschild – Tempo 30 – ist umgeknickt.