Eigeninitiative vor 30 Jahren: Wie im mittleren Kinzigtal der Jakobsweg bekannt wurde

1 Kurt Klein vor etwa 30 Jahren beim markieren des Weges. Foto: Haas

Vor drei Jahrzehnten griff der Wander- und Jakobusfreund sowie Heimatforscher Kurt Klein aus Hausach zu Farbtopf und Pinsel. So wurde der Kinzigtäler Jakobusweg als Wanderetappe auf dem „Himmelspfad“ gen Santiago de Compostela markiert.









Dreißig Jahre sind es her, seit es den Kinzigtäler Jakobusweg (Jakobsweg) gibt. Daran wurde in den Tagen um das Jakobusfest am 25. Juli erinnert. Kurt Klein aus Hausach, der renommierte Heimatforscher und erfolgreiche Buchautor, der 2016 verstorben ist und auf dem Hausacher Friedhof ruht, gilt als der Initiator.