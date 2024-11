Eigenheim in Rottweil

1 Dieses Grundstück soll wieder angeboten werden. Foto: Nädele

Eigentlich war es schon verkauft, das Grundstückauf der Spitalhöhe, auf dem mal die Züricher Straße 14 entstehen soll. Doch die Käufer haben den Bau nicht in der vorgegebenen Frist begonnen, sodass die Stadt die 1045 Quadratmeter wieder zurückgekauft hat – und nun neu anbieten will, wenn denn der Gemeinderat am 20. November zustimmt.