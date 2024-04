1 Die Feuerwehr brachte den Brand des Autos in der Tiefgarage in Schwenningen schnell unter Kontrolle. Hat das Feuer ein 24-Jähriger gelegt? Foto: Marc Eich

Ein 24-Jähriger, der auch Angehöriger der Feuerwehr ist, wehrt sich beim Amtsgericht gegen den Vorwurf, er hätte in Schwenningen sein eigenes Auto angezündet. Beim Indizienprozess bringen ihn Videoaufnahmen in die Bredouille.









Es handle sich um ein „völlig unverständliches Ermittlungsverfahren“ echauffierte sich der 24-jährige Angeklagte in einer schriftlichen Erklärung, die von seiner Verteidigerin vorgelesen wurde. Der Angehörige der VS-Feuerwehr sieht sich zu Unrecht auf der Anklagebank. Er hoffe, „dass der Spuk bald ein Ende hat“. Ihm wird vorgeworfen, im Februar 2023 seinen eigenen in einer Schwenninger Tiefgarage abgestellten BMW angezündet zu haben.