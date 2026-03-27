Eigen-Sinn in Freudenstadt: Der Sparzwang als Gefahr für soziale Einrichtungen

Die Kinderwerkstatt Eigen-Sinn hilft Kindern in schwierigen Lebenslagen. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack machte sich vor Ort ein Bild von der Arbeit des Teams.

Gewalt in der Familie, Flucht, Trennung der Eltern, der Vater bricht den Kontakt ab, die Mutter ist überfordert – der 13-jährige Junge trägt diesen Schmerz in sich. In der Schule ist er ruhig, diszipliniert und zurückgezogen, unterdrückt seine Emotionen. Erst seitdem er einmal in der Woche die Kinderwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt besucht, beginnt er sich zu öffnen.

Das ist laut Mitteilung aus dem Büro von Klaus Mack ein Beispiel für die Arbeit von Geschäftsführerin Dina Bühler und ihrem Team: „In der sozialen Gruppenarbeit setzen wir Leitplanken, damit Kinder zu Gestaltern ihres Lebenswegs werden. Wir zeigen ihnen, dass sie Verantwortung für sich übernehmen können. Eigen-Sinn ist nicht nur unser Name, sondern unser Leitmotiv“, sagt sie im Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten für Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, der sich vor Ort ein Bild macht.

„Die Kinderwerkstatt stärkt Kinder, aus schwierigen Situationen ihre Zukunftsperspektive zu finden. Sie fördert Eigenverantwortung und bietet den Kindern einen stabilen Anker in unsicheren Zeiten. Diese Arbeit ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft“, so Mack.

Für Kinder und Jugendliche von sechs bis 19 Jahren

Die Kinderwerkstatt, untergebracht in einer alten Schmiede im Stadtkern, richtet sich an Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis im Alter von sechs bis 19 Jahren, die in besonders schwierigen Lebenslagen stecken und dadurch verhaltensauffällig sind – sei es durch traumatische Erlebnisse, Missbrauch, Mobbing, die Trennung der Eltern oder psychische Belastungen durch schwerkranke Elternteile.

Das Konzept setzt auf Resilienz und Selbstwirksamkeit und basiert auf den wöchentlichen Gruppentreffen, bei denen sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen.

„Wir helfen den Kindern, ihre Lebensziele zu definieren und zeigen ihnen, wie sie mit Herausforderungen umgehen können“, erklärt Dina Bühler, deren Vater Hans-Martin die Einrichtung 1999 gegründet hat. Heute arbeiten dort 20 engagierte Mitarbeiter.

Auf Spenden und Förderungen angewiesen

Der Fokus liegt auf einer mindestens einjährigen Betreuung. Eine große Herausforderung ist, dass viele Eltern oft nicht den Mut haben, Hilfe zu suchen. Die Finanzierung der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn ist stark auf Spenden und Förderungen angewiesen, unterstützt durch die Stiftung Eigen-Sinn. „Der Sparzwang im Landkreis ist eine Gefahr, zumal die Versorgungslage für psychiatrische Angebote ohnehin schlecht ist“, heißt es in der Mitteilung aus Macks Büro.