Eigen-Sinn in Freudenstadt: Der Sparzwang als Gefahr für soziale Einrichtungen

Die Kinderwerkstatt Eigen-Sinn hilft Kindern in schwierigen Lebenslagen. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack machte sich vor Ort ein Bild von der Arbeit des Teams.
Gewalt in der Familie, Flucht, Trennung der Eltern, der Vater bricht den Kontakt ab, die Mutter ist überfordert – der 13-jährige Junge trägt diesen Schmerz in sich. In der Schule ist er ruhig, diszipliniert und zurückgezogen, unterdrückt seine Emotionen. Erst seitdem er einmal in der Woche die Kinderwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt besucht, beginnt er sich zu öffnen.