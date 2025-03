Eigen-Sinn-Gruppe in Horb

1 Dorothea Krauth vom Kreisforstamt Freudenstadt zeigt den Kindern unterschiedliche Vögel und deren verschiedene Stimmen. Foto: Hauser

Die Eigen-Sinn-Gruppe in Horb hat ein Naturprojekt in Kooperation mit dem Forstamt Freudenstadt ins Leben gerufen.









Die Kinderwerkstatt Eigen-Sinn bietet sozialpädagogische Gruppenarbeit für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren an. Neben dem Hauptstandort in Freudenstadt gibt es auch eine Gruppe in Loburg und Horb.