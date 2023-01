1 Symbolische Staffelübergabe in der Kinderwerkstatt: Hans-Martin Haist hat die Geschäftsführung des Eigen-Sinn an seine Tochter Dina Bühler weitergegeben. Foto: B. Schwarz

Eigentlich hatte Hans-Martin Haist gedacht, er könne nach seinem 65. Geburtstag die Geschäftsführung der Freudenstädter Kinder- und Jugendwerkstatt Eigen-Sinn gGmbH Schritt für Schritt abgeben. Doch dann kam alles anders.















Freudenstadt - Seine schwere Erkrankung, von der er sich derzeit nur langsam erholt, machte einen schnellen Stabwechsel notwendig. Das fiel leichter, da mit seiner Tochter Dina Bühler seine "Lieblingskandidatin für eine Nachfolge" zur Verfügung stand.

Die 34-jährige Erzieherin braucht keine lange Eingewöhnungsphase. Sie ist seit 16 Jahren in der Kinderwerkstatt als ausgebildete Anti-Gewalt-Trainerin und Psychodramatikerin, leitet eine Mädchengruppe und engagiert sich in Fortbildungen zu verschiedenen Themen. Sie hat auch in Vergangenheit immer wieder eine Kindergruppe geführt und ist mit den Erfolgen, Sorgen und Nöten ihrer Eltern mit der Kinderwerkstatt praktisch aufgewachsen.

Arbeit ihres Vaters als Vorbild

Als Mutter dreier Töchter hat sie trotz ihrer jungen Jahre im Umgang mit Kindern viel Erfahrung gesammelt. Dina Bühler wertet ihre neue Aufgabe als Herausforderung und Chance zugleich. Sie nimmt die Arbeit ihres Vaters ("Er ist ein Kämpfer und Visionär") als Vorbild und will sie in seinem Sinn fortsetzen, weiß ihn dabei sehr wohl als Berater im Hintergrund zu schätzen.

Gleichzeitig will sie die Chancen eines Neubeginns nutzen zu einem guten Miteinander mit Ämtern, Behörden und Partnern. Flexibilität habe Eigen-Sinn immer bewiesen. Dina Bühler will weiterhin mit Kindern arbeiten, will "Kinder erleben", wie sie sagt: "Wir nehmen uns die Zeit, weil es unsere Arbeit ist."

Die Kinderwerkstatt wurde 1999 von Hans-Martin Haist als kleines Projekt mit dem Jugendamt gegründet. Seinerzeit uferte die "Szene" am Stadtbahnhof in Freudenstadt aus, griff selbst auf Kinder im Grundschulalter über.

Rund 160 Kinder und Jugendliche aus 20 Nationen

Haist und Erzieherin Anna-Birgit Haigis hatten mit ihrer sozialen Gruppenarbeit so viel Erfolg, dass die Kindergruppen immer größer, ihre Arbeit immer unverzichtbarer wurden. Die Werkstatt fand eine ideale Bleibe der ehemaligen Volppschen Schmiede in der Badstraße. Dort werden heute rund 160 Kinder und Jugendliche aus 20 Nationen und sieben Religionsgemeinschaften in Gruppen betreut und gefördert. "Wir nehmen die Kinder ernst und machen sie stark und mutig, sich selbst ernst und wichtig zu nehmen, in ihrem Leben einen Sinn zu sehen", sagt Dina Bühler. "Wir geben den Kindern einen sicheren Ort."

Habe in den Gründerjahren noch das Thema Gewalt im Vordergrund gestanden, so werde heute für Kinder das Bewältigen von Schicksalsschlägen und Traumata in der Familie wie Sucht, Trennung und Scheidung, Krankheit und Tod immer wichtiger, so die neue Geschäftsführerin. Damit beschäftigen sich derzeit fünf Gruppen.

Auch während Pandemie mit Kindern gearbeitet

Eigen-Sinn übernahm neue Aufgaben: landesweit Gewaltpräventions-Training und Anti-Aggressivitäts-Training auch an Schulen durch die Eigen-Sinn-Akademie, Straßen-Sozialarbeit, die Organisation der Nachtwanderer oder die drei Waldkindergarten-Gruppen in Freudenstadt und ganz neu in Dornstetten.

Dankbar im Sinne ihrer jungen Klienten sind die 22 Mitarbeiter der Kinderwerkstatt, dass sie trotz der Schulschließungen während der Pandemie weiter mit den Kindern arbeiten durften. Sie haben erlebt, was geschlossene Schulen und Kindergärten bei Mädchen und Jungen anrichten konnten. Dina Bühler: "Die Einsamkeit ist so groß geworden; ist zu einer Volkskrankheit geworden. Viele Kinder, viele Jugendliche sind nicht mehr in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Sie schauen sich nicht mehr in die Augen, sondern schreiben sich lieber Kurznachrichten."