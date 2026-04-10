„Eierhaus“ oder „Eierverbund“: CDU-Büros im Schwarzwald-Baar-Kreis auf Google Maps umbenannt

Bundesweit wurden zahlreiche CDU-Büros in Google Maps umbenannt, etwa in „Eierhaus oder „Eierverbund“. Davon ist auch der Schwarzwald-Baar-Kreis betroffen.
Gleich mehrere CDU-Geschäftsstellen wurden in den letzten Tagen bundesweit im Kartendienst Google Maps umbenannt. So wurden einige Stellen dabei als „Eierhaus“, „Eierverbund“ oder auch „Eierladen“ umgetauft. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis blieb nicht verschont: Zwei CDU-Stellen sind von der Aktion betroffen, der CDU-Stadtverband in St. Georgen und der CDU-Ortsverband in Unterkirnach. Auf Anfrage unserer Redaktion reagierten die betroffenen Stellen überrascht und zum Teil verärgert. Sie wollten zum Thema keine Stellung nehmen, zumal sie davon auch nichts wussten.