„Eierhaus“ oder „Eierverbund“: CDU-Büros im Schwarzwald-Baar-Kreis auf Google Maps umbenannt

Gleich mehrere CDU-Geschäftsstellen wurden in den letzten Tagen bundesweit im Kartendienst Google Maps umbenannt. So wurden einige Stellen dabei als „Eierhaus“, „Eierverbund“ oder auch „Eierladen“ umgetauft. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis blieb nicht verschont: Zwei CDU-Stellen sind von der Aktion betroffen, der CDU-Stadtverband in St. Georgen und der CDU-Ortsverband in Unterkirnach. Auf Anfrage unserer Redaktion reagierten die betroffenen Stellen überrascht und zum Teil verärgert. Sie wollten zum Thema keine Stellung nehmen, zumal sie davon auch nichts wussten.

Warum ausgerechnet diese Bezeichnung ausgewählt wurde, hat vermutlich eher wenig mit den Osterferien zu tun. Wie die Deutsche Presse Agentur berichtet, stellten Medien eher einen Zusammenhang der Aktion mit den jüngsten Protesten gegen die Wehrpflicht her. Denn Anfang März trug in Berlin bei einer Schüler-Demonstration ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift „Merz leck Eier“. Gegen den jungen Mann wird wegen des Verdachts der Verleumdung von CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz ermittelt.

User bekennt sich als Initiator

Wer offiziell hinter der Aktion stecken soll, ist noch nicht bekannt. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram bekennt sich jedoch der User „saftsackbeats“ als Initiator. Ob er allerdings auch hinter der Umbenennung im Schwarzwald-Baar-Kreis steht, oder ob jemand anderes seinem Protest gefolgt ist, ist unklar.

In einem Beitrag teilt er einen Screenshot, der bestätigen soll, dass rund 161 von ihm bei Google Maps eingetragene Änderungen live sind. Denn wie auch bei der Support-Seite von Google zu lesen ist, kann grundsätzlich jeder mit einem Google-Konto Änderungen zu Attributen, wie Name, Öffnungszeiten oder auch Telefonnummer vorschlagen. Allerdings sollten in der Regel, wie es auf der Seite zu lesen ist, die Änderungen, die vorgenommen werden, überprüft werden. Damit sollen die Informationen in Maps immer korrekt und auf dem neuesten Stand sein. Wie diese Einträge also durchkommen konnten, ist unklar. Fest steht, dass einige CDU-Stellen in der Region, darunter die in Unterkirnach und St. Georgen, bis Redaktionsschluss noch mit der falschen Angabe auf der Karte verzeichnet waren.