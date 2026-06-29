Eidgenössisches Jodlerfest: Jodlerfestumzug zieht bei brütender Hitze durch Basel

Das 32. Eidgenössische Jodlerfest in Basel schloss am Sonntag mit einem feierlichen Festumzug bei großer Hitze ab. Die Organisatoren zogen am Sonntagnachmittag eine positive Bilanz.
Annähernd 200.000 Besucherinnen und Besucher hätten mit den rund 12.000 Aktiven gemeinsam gefeiert, heißt es in der Medienmitteilung. Die Lokale für die rund 1200 Bewertungsvorträge im Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen seien bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Trotz Rekordtemperaturen von nahezu 40 Grad sei die Stimmung das ganze Wochenende hindurch „großartig“ gewesen.