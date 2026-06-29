Eidgenössisches Jodlerfest: Jodlerfestumzug zieht bei brütender Hitze durch Basel

Das 32. Eidgenössische Jodlerfest in Basel schloss am Sonntag mit einem feierlichen Festumzug bei großer Hitze ab. Die Organisatoren zogen am Sonntagnachmittag eine positive Bilanz.

Annähernd 200.000 Besucherinnen und Besucher hätten mit den rund 12.000 Aktiven gemeinsam gefeiert, heißt es in der Medienmitteilung. Die Lokale für die rund 1200 Bewertungsvorträge im Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen seien bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Trotz Rekordtemperaturen von nahezu 40 Grad sei die Stimmung das ganze Wochenende hindurch „großartig“ gewesen.

Bundesrätin Baume-Schneider am Festumzug Der Start zum abschließenden Festumzug erfolgte gegen 14 Uhr auf dem Münsterplatz. Von da an zogen Dutzende Formationen hinunter und durch die Freie Straße zur Schifflände, wo sie die Mittlere Brücke querten und in gerader Linie zum Kleinbasler Messeplatz marschierten, tanzten und rollten.

Die Temperaturen lagen gemäß Meteoschweiz bei über 35 Grad und Schatten gab es wenig. Zu Beginn der Umzugs hatte sich das Publikum zum Beispiel in der Freien Straße nur auf einer Seite aufgestellt, wo die Sonne nicht hinbrannte, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Auch auf der schattenfreien Mittleren Brücke hielten sich die Zuschauermassen in Grenzen, bis sich das Publikum ab der Rheingasse wieder verdichtete.

Angeführt wurde der Umzug von diversen Wagen, darunter von Eptinger, von wo aus Wasserflaschen und Hüte ans Publikum verteilt wurden. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) und die Regierungsräte von Basel-Stadt und Baselland liefen ebenfalls mit, so wie das Organisationskomitee, gefolgt von Formationen von Jodlern, Alphornbläserinnen und Fahnenschwingern.

Neben Juchzern und Alphornklängen prägten vor allem Trommeln und Piccolos von Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sowie der Applaus des Publikums das Klangbild.

Zusammen repräsentierten sie ihre Bräuche an diesem Fest, das dem Schweizer Brauchtum verschrieben ist. Auf das Mitführen von Tieren wurde wegen der schier unerträglichen Hitze verzichtet.

Jodlerfest ohne negative Zwischenfälle

Aus Sicht der Rettungsorganisationen und der Kantonspolizei Basel-Stadt ist das Jodlerfest ohne Zwischenfälle verlaufen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die größte Herausforderung für die Einsatzkräfte seien die rekordhohen Temperaturen gewesen. Die Rettung Basel-Stadt habe deshalb zusätzliche Teams aufgeboten, um die außergewöhnliche Lage bewältigen zu können.